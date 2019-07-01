الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تنزانيا ضد الجزائر اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب الجزائر نظيره تنزانيا، مساء اليوم الاثنين، بملعب ”السلام“، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في مصر.

ويستهدف منتخب الجزائر تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات بالمسابقة للمرة الأولى منذ نسخة 1990 التي أقيمت في الجزائر والتي توج بلقبها أصحاب الأرض.

وحجز منتخب الجزائر مقعده في دور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تغلبه على منتخبي كينيا والسنغال، في حين يتذيل منتخب تنزانيا جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16) كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

ويدرس جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، منح الفرصة للبدلاء للمشاركة في المباراة مثل: الثنائي ياسين براهيمي وإسلام سليماني بجانب إراحة بعض العناصر الاساسية خشية تعرضهم للأرهاق أو الاصابات بعد المجهود البدني الذي بذلوه طوال مباراتي كينيا والسنغال.

وأرجع إيمانويل إيمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، أسباب وداع البطولة، إلى قلة خبرة لاعبيه في المشاركات الأفريقية، وأكد أن لاعبي المنتخب يمتلكون خبرة محدودة في الظهور دوليًّا، إضافة إلى أنه يعتمد على تشكيل ينشط معظمه في الدوريات المحلية، لذلك لم يكن وضعه يسمح بالمنافسة في تلك النسخة من البطولة.

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تنزانيا والجزائر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي ”beIN SPORTS MAX 1 HD AR“، وتايم سبورت الأرضية على التلفزيون المصري.