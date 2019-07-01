المغرب ضد جنوب أفريقيا والجزائر وتنزانيا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 في مصر بإقامة مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين الأول من يوليو/تموز ، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

ناميبيا VS كوت ديفوار، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

جنوب أفريقيا VS المغرب، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

كينيا VS السنغال، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

تنزانيا VS الجزائر، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.