مباراة موريتانيا ضد تونس.. الغيابات تضرب نسور قرطاج قبل المواجهة الحاسمة

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأحد، أنّ الثنائي غيلان الشعلالي، وأيمن بن محمد، لن يشاركا في مباراة نسور قرطاج أمام موريتانيا القادمة في ختام منافسات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية، الثلاثاء.

وبحسب بيان الاتحاد التونسي فإن المدرب الفرنسي آلان جريس لن يكون قادرًا على الاعتماد على أيمن بن محمد، بسبب الإصابة.

وأضاف البيان أنّ غيلان الشعلاي لاعب وسط الترجي لن يُشارك في المباراة، لحصوله على بطاقتين صفراوين أمام أنغولا ومالي.

ويملك منتخب تونس نقطتين من مباراتين، ويحتاج إلى الفوز على موريتانيا لضمان التأهل إلى ثمن النهائي (دور الـ16).

وسبق أن أحرز منتخب تونس لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 2004.

وتعادل منتخب تونس 1/1 مع أنغولا، ثم مع مالي بالنتيجة ذاتها.

تقام المباراة يوم الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و2 ماكس بجانب تايم سبورتس البث الأرضي.