ماذا قال رينارد عن مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية؟

يحتفظ إيرفي رينارد، مدرب المغرب، بقدميه على أرض الواقع قبل مواجهة جنوب أفريقيا، غدًا الإثنين، في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، رغم الفوز المقنع على ساحل العاج في مباراته السابقة الذي وضعه ضمن أقوى المرشحين لإحراز اللقب.

ويعرف رينارد أكثر من غيره كأس الأمم جيدًا، فالمدرب الفرنسي أحرز اللقب مع زامبيا في 2012 وساحل العاج في 2015، ويسعى لأن يكون أول مدرب يفوز بالبطولة، التي تقام كل عامين، ثلاث مرات مع ثلاثة فرق مختلفة.

ويدرك مدرب المغرب أن الحصول على ست نقاط من أول مباراتين لا يضمن له أي شيء في البطولة الموسعة التي يشارك فيها 24 فريقًا لأول مرة، وأبدى تصميمًا على تجنب الشعور بالاسترخاء.

وأبلغ الصحفيين، اليوم الأحد: ”في مباريات كرة القدم الفوز ليس مضمونًا أبدًا. اللاعبون بحاجة للتركيز. أهم شيء أننا كفريق هدفنا تحسين ما فعلناه في 2017 (التأهل إلى دور الثمانية).

”(المنافسة في) هذه البطولة مفتوحة تمامًا. الشيء المختلف في مصر هو وجود أربعة فرق تتأهل من المركز الثالث. في البطولات السابقة المباراة الثالثة (في دور المجموعات) كانت في بعض الأحيان بدون قيمة؛ لأن بعض الفرق تكون ضمنت التأهل، في هذه المرة الفوز بالمباراة الأخيرة يكفي للتأهل“.

وأضاف: ”كنا نعرف عندما سحبت القرعة أن هذه المجموعة ستكون صعبة، وهي صعبة بالفعل. لن نغير أي شيء (في أسلوبنا)، نريد احتلال المركز الأول“.

ويتصدر المغرب المجموعة الرابعة متقدمًا بثلاث نقاط على كل من ساحل العاج وجنوب أفريقيا، ورغم أنه تجنب بانتصاريه على ناميبيا وساحل العاج الدخول في حسابات التأهل ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث، فإن الخسارة أمام جنوب أفريقيا باستاد السلام في القاهرة ستجعله يحتل المركز الثاني.

ويملك المغرب أسبابًا أخرى لتوخي الحذر أمام جنوب أفريقيا.

ففي أربع مواجهات سابقة بينهما في كأس الأمم، انتصرت جنوب أفريقيا، التي خسرت 1-صفر أمام ساحل العاج وفازت بالنتيجة ذاتها على ناميبيا، مرتين وانتهت مباراتان بالتعادل.

ويقول رينارد: ”يجب أن نتحلى بالتركيز لأن المباراة ستكون صعبة.. ما حدث في الماضي حدث في الماضي، ولو واصلنا التفكير في الماضي لن نحقق شيئًا“.

وأضاف: ”النتيجة التي أريدها؟ سأرد بطريقة سهلة.. نريد احتلال المركز الأول وهذا هو أهم شيء.

”أعتقد أنكم جميعًا ترون أننا نتطور وننوي استكمال هذا الطريق، لكن يجب أن نتحلى بالحذر. من الممكن أن نحقق شيئًا جيدًا في البطولة لكن في الوقت نفسه من الممكن ألا تسير الأمور بالشكل الذي نريده“.

وتابع: ”لا أفكر في الأدوار المقبلة، تركيزي حاليًا على دور المجموعات والتركيز على كل مباراة شيء مهم ويساعد جدًا. بعد مباراة الغد سنركز على الدور القادم، وسيكون هناك عدة أيام للتركيز على المباراة التالية“.