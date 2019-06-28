هدف مباراة المغرب وساحل العاج.. 1/0 لأسود الأطلسي (فيديو)

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يسعى منتخب المغرب إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي لحسم التأهل إلى ثُمن النهائي بالبطولة القارية وهو نفس ما يبحث عنه منتخب ساحل العاج ما يفرض أجواءً مميزة في لقاء المنتخبين.