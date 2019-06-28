هدف مباراة المغرب وساحل العاج.. 1/0 لأسود الأطلسي (فيديو)

تقدم يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب بهدف في شباك نظيره ساحل العاج خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
واستلم النصيري كرة بينية سحرية من زميله نور الجين إمرابط، ووضعها أرضية زاحفة على يسار الحارس الإيفواري.
ويسعى منتخب المغرب إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي لحسم التأهل إلى ثُمن النهائي بالبطولة القارية وهو نفس ما يبحث عنه منتخب ساحل العاج؛ ما يفرض أجواءً مميزة في لقاء المنتخبين.
هدف ⚽️ هنا المغرب، هنا #أسود_الأطلس.. أمرابط يصنع ويوسف النصيري
يفتتح التسجيل!
???????? 0 – 1 ???????? #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/CUIoG7pzfb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019