القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب ضد ساحل العاج اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب المغرب منافسه منتخب ساحل العاج، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وتقام مباراة المغرب وساحل العاج الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وحقق المنتخب المغربي فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على ناميبيا في الجولة الأولى.

وحقق المنتخب المغربي لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 1976.

مقابل لقبين لساحل العاج في نسختي 1992، و2015.

وفوز منتخب المغرب أو ساحل العاج اليوم يعني تأهل الفائز إلى دور ثمن النهائي.

وتأهلت منتخبات مصر والجزائر ونيجيريا إلى ثمن النهائي حتى الآن.