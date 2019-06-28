الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي في كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب تونس منافسه منتخب مالي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة تونس ضد مالي على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وتعادل منتخب تونس 1/1 مع أنغولا في الجولة الأولى، في حين تغلب منتخب مالي 4/1 على موريتانيا.

ويملك منتخب مالي 3 نقاط في الصدارة، مقابل نقطة لتونس في المركز الثالث مع أنغولا.

وتقابل منتخبا تونس ومالي مرة وحيدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكانت العام 1994 في دور المجموعات وفاز حينها منتخب مالي بنتيجة 2/0.

وسبق لمنتخب تونس أن حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك العام 2004، في حين لم يسبق لمنتخب مالي أن حقق اللقب من قبل.