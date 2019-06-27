يونس بلهندة يدافع عن هيرفي رينارد قبل مباراة المغرب وساحل العاج بكأس الأمم الأفريقية

دافع يونس بلهندة لاعب وسط المغرب عن مدربه الفرنسي هيرفي رينارد الذي يواجه انتقادات بعد عروض متواضعة في المباريات الودية التي سبقت انطلاق كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وفوز باهت 1/0 على ناميبيا في مباراته الأولى بالبطولة المقامة في مصر.

كما تسببت أزمة مع عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر بطل الدوري السعودي وهداف الدوري السعودي، الذي قرر الانسحاب من التشكيلة بسبب خلافات مع زملائه، وفقًا لتقارير صحفية، في المزيد من الانتقادات لرينارد الذي قاد المغرب للتأهل إلى كأس العالم 2018 وتقديم عروض أثارت الإعجاب في روسيا.

وأبلغ بلهندة، الذي غاب عن الفوز على ناميبيا في الجولة الافتتاحية بسبب الإصابة، الصحفيين اليوم الخميس: ”دائمًا ما سعدت بالعمل مع رينارد، منذ 3 سنوات ونصف السنة، وهو يحقق تقدمًا ولا يسعنا سوى شكره“.

وأضاف لاعب وسط غالاتا سراي: ”هناك العديد من ناكري الجميل بيننا. لم يكن أبدًا من السهل على المنتخب الوطني أن يحقق مثل هذا التقدم (إلا في وجود رينارد)، فلا يجب أن ننتقد ونبث روحًا سلبية ويجب أن نشعر تجاهه بالامتنان“.

أما رينارد، الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية مرتين مع زامبيا وساحل العاج ويسعى لإنجاز لا سابق له بالحصول على اللقب للمرة الثالثة مع 3 فرق مختلفة، فقال إنه محظوظ بقيادة المغرب.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ساحل العاج في المجموعة الرابعة غدًا الجمعة: ”أنا محظوظ بوجودي مدربًا للمغرب مع هؤلاء اللاعبين أصحاب القدرات العالية، وسأحاول جاهدًا تطبيق أفكاري من أجل تحقيق انتصارات“.

وواصل: ”كنت محظوظًا بتدريب المغرب، وأن يكون ذلك ضمن سيرتي الذاتية. كانت لدي ذكريات جيدة مع ساحل العاج وأنا الآن مع المغرب ويجب أن أتحلى بالتنافسية بأقصى قدر ممكن“.

وتعافى بلهندة من الإصابة التي أبعدته عن اللقاء الأول، ورغم أنه قال إنه لا يدري إن كان سيشارك في التشكيلة الأساسية أم لا، فإنه أبدى ثقته في زملائه.

ومضى قائلًا: ”أعتقد أن من الصعب على المرء الجلوس على مقاعد البدلاء ورؤية زملائه في الملعب. هناك 23 لاعبًا في التشكيلة ولدي ثقة كبيرة فيهم ولديهم القدرة على تقديم مباراة رائعة“.

وأضاف: ”هدفنا هو التأهل ولا شيء غيره، ودائمًا ما نحاول أن نحقق مراكز متقدمة لكن هذا ليس باختيارنا. ساحل العاج ستكون مستعدة، وأتمنى التأهل لهم كما أتمنى التأهل للمغرب“.