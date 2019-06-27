منتخب الجزائر يصعق السنغال ويتأهل لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

انتزع منتخب الجزائر بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه المثير بنتيجة 1/0 على منافسه منتخب السنغال في المباراة التي جمعتهما، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، الذي شهد تبادلًا للفرص بين لاعبي المنتخبين، كان آخرها من بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تسديدة تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال بأطراف أصابعه.

وبدأ منتخب الجزائر النصف الثاني من المباراة بقوة، وتقدم مبكرًا عبر يوسف بلايلي، الذي حصل على كرة متقنة من رياض محرز، ليسدد بلايلي الكرة صاروخية، ويعلن تقدم الجزائر 1/0 في الدقيقة 49.

كاس امم افريقيا | الجزائر 1 × 0 السنغال | هدف اول الجزائر ???????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Ux9Tt2aBDh — فهد CAN 2019 (@wq90s) June 27, 2019

وتغلب منتخب الجزائر 1/0 على كينيا في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وينضم إلى منتخبات مصر ونيجيريا التي ضمنت التأهل إلى ثمن النهائي.

ويملك المنتخب الجزائري لقبًا وحيدًا في كأس الأمم الأفريقية، وكان في نسخة العام 1990، في حين لم يسبق لمنتخب السنغال أن حقق اللقب من قبل.