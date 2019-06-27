القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال‎ اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب الجزائر منافسه منتخب السنغال، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

وتنقل مباراة الجزائر والسنغال على قناتي beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وتايم سبورتس البث الأرضي.

وتقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

ويتقاسم المنتخبان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط لكل منهما، وبنفس الرصيد من الأهداف، حيث فاز منتخب الجزائر 2/0 على كينيا، في حين فاز منتخب السنغال بنفس النتيجة على تنزانيا.

وفي 7 مباريات سابقة بين المنتخبين، فاز المنتخب الجزائري 3 مرات، مقابل فوزين للسنغال وتعادلين.

ويضم كل منتخب في صفوفه عديد النجوم، أمثال رياض محرز، وساديو ماني اللذين يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب الهداف بغداد بونجاح، ويوسف بلايلي وياسين براهيمي، وكاليدو كوليبالي، ومباي نيانغ.