الجزائر ضد السنغال والبرازيل ضد باراغواي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستمر اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ 32 في مصر بإقامة ثلاث مباريات أهمها الجزائر والسنغال بالمجموعة الثالثة.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس الـ 27 من يونيو/حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الافريقية:

مدغشقر VS بوروندي، الساعة الـ 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

السنغال VS الجزائر، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

كينيا VS تنزانيا، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

كأس العالم للسيدات:

النرويج VS إنجلترا ، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4 .

كوبا أمريكا (الجمعة 28 يونيو):

البرازيل VS باراغواي، الساعة الـ03:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ02:30 بتوقيت القاهرة على قناتيbeIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD.