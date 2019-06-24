أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. رونالدينيو يهنئ ميسي بعيد ميلاده.. ومارسيليا يدعم مدرب منتخب تونس (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

دي خيا يدعم منتخب السيدات

حرص دي خيا حارس مرمى نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الإسباني على دعم منتخب إسبانيا للسيدات قبل لقائه أمام منتخب أمريكا، وقال اللاعب على صفحته الشخصية: ”لمواصلة صنع التاريخ“.



جورجينيو فينالدوم يحافظ على لياقته البدنية

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر صفحته الشخصية أثناء ممارسته رياضة الجري مع أحد أصدقائه وعلق اللاعب على الفيديو قائلًا: ”من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية“.



رونالدينيو يهنئ ميسي بعيد ميلاده

فيما نشر النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب نادي برشلونة السابق فيديو لأحد أهداف ميسي والذي جاء من صناعته كاحتفال بعيد ميلاد اللاعب الأرجنتيني وعلق رونالدينيو قائلًا: ”مبروك ليو أتمنى لكم جميعًا الخير والصحة والسعادة والنجاح أتمنى أن أراك قريبًا يا أخي“.



هاري كين يلعب الغولف

نشر هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي توتنهام صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء ممارسته لعبة الغولف، وعلق على الصورة قائلًا: ”هل من الممكن الاقتراب؟“.



جيمس ماديسون: فخور بمنتخب الأسود

فيما نشر جيمس ماديسون لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب صورة لمنتخب بلاده قبل لقائه أمام كرواتيا في كأس الأمم الأوروبية للشباب وعلق: ”بغض النظر عن الظروف، أنا فخور للغاية بسحب قميص الأسود الثلاثة في كل مرة أحصل على هذه الفرصة، دفعة أخيرة الليلة ضد كرواتيا“.



كاسياس: ما هي البطولة القارية التي ترغب في الاشتراك بها؟

أطلق إيكر كاسياس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني صورة لكؤوس كبرى البطولات القارية وطرح سؤالًا على الصورة قائلًا: ”إعادة تغريد مع المنافسة التي ترغب في الفوز بها، كإشارة إلى أي من البطولات تود أن تشارك في منافساتها“.

جيمي فاردي يحتفل بمشاركته المونديالية الأولى

احتفل جيمي فاردي لاعب المنتخب الإنجليزي بذكرى مرور عام على مشاركته الأولى في كأس العالم مع منتخب بلاده في العام الماضي، حيث وضع اللاعب صورته أثناء مشاركته في مونديال النسخة الماضية وعلق قائلًا: ”اليوم منذ سنة… لأول مرة كأس العالم“.



مارسيليا يدعم منتخب تونس ومدربه

حرصت الصفحة الرسمية لنادي مارسيليا الفرنسي على دعم المنتخب التونسي قبل اللقاء الذي جمع بين المنتخب التونسي والأنغولي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما دعمت مدرب نسور قرطاج قائلة: ”خالص أُمنياتنا بالتوفيق لنسور قرطاج ومدربهم آلان جيريس لاعب زعيم فرنسا السابق في لقائهم أمام المنتخب الأنغولي بكأس أمم أفريقيا“.

أشرف حكيمي يستعرض مهاراته

نشر اللاعب المغربي أشرف حكيمي صورًا له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في اللقاء الذي جمع بين أسود الأطلسي ومنتخب ناميبيا ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، ونجح مدافع المنتخب المغربي في تقديم مردود جيد أثناء اللقاء.



محمد هاني بداية جديدة

نشر محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي المصري صورًا له عبر صفحته الشخصية أثناء مشاركته في تدريبات الفريق وعلق على الصور قائلًا: ”بداية جديدة“ كإشارة لرغبة اللاعب في تقديم موسم جيد مع ناديه.

