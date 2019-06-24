منتخب تونس يتعادل مع أنغولا في كأس أفريقيا (فيديو)

فرض منتخب أنغولا التعادل مع منافسه المنتخب التونسي، في المباراة التي جمعتهما الإثنين، في الجولة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وتقدم يوسف المساكني للمنتخب التونسي من ركلة جزاء في الدقيقة 34، احتسبها الحكم بعد عرقلة نعيم السليتي، وسددها المساكني في الجهة اليمنى للحارس أداو جواكيم كاباسا، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وباغت منتخب أنغولا منافسه التونسي بهدف التعادل في الدقيقة 73، سجله دجالما كامبوس، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة ردها الحارس فاروق بن مصطفى.

ورفع التعادل رصيد كل من تونس وأنغولا إلى نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بانتظار نتيجة مباراة موريتانيا مع مالي في وقت لاحق.

ويلعب منتخب تونس في الجولتين المقبلتين مع مالي يوم 28 يونيو، وموريتانيا يوم 2 يوليو، في حين يلعب منتخب أنغولا مع موريتانيا يوم 29 يونيو، ثم مالي يوم 2 يوليو.

وسبق أن أحرز منتخب تونس لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 2004.

كاس امم افريقيا | تونس 1 × 0 انغولا | هدف اول تونس يوسف المساكني HD Via : @if24d__ pic.twitter.com/2awn7lOlSo — يسموني فهد افريقيا ???????????? (@WQ10S) June 24, 2019