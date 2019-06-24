الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس ضد أنغولا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

تتطلع تونس إلى بداية مظفرة لمشوارها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمام أنغولا في المجموعة الخامسة، مساء اليوم الاثنين، باستاد السويس.

ويأمل المنتخب التونسي بقيادة المدرب آلان جيريس أن يستهل مشواره بشكل جيد ليضع نفسه في موقف قوي للتأهل إلى الدور الثاني في البطولة التي أحرز لقبها مرة واحدة حين استضافها على أرضه في 2004.

وقال أسامة الحدادي، الظهير الأيسر لتونس: ”من المهم افتتاح البطولة بالحصول على النقاط الثلاث. زاد التركيز وأصبح اللاعبون متحفزين بشكل أكبر مع اقتراب موعد المباراة“.

وتابع لاعب ديغون الفرنسي: ”نأمل في الوصول لقمة الجاهزية قبل ركلة البداية لتحقيق الانتصار وإسعاد المشجعين“.

وتعتمد تونس على خبرة مدربها الفرنسي، الذي يشارك في كأس الأمم للمرة الخامسة بعدما قاد الغابون في 2010 ومالي في 2012 والسنغال في 2015 ومالي قبل عامين، بالإضافة للثنائي المتألق يوسف المساكني ووهبي الخزري من أجل تحقيق انتصار معنوي في بداية مشواره في مصر.

Take a look at the final training session for Tunisia ???????? before facing Angola ???????? #TotalAFCON2019@FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/sbZ5LUlErc — CAF (@CAF_Online) June 23, 2019

وتضم المجموعة الخامسة -أيضًا- مالي وموريتانيا في البطولة الموسعة التي تقام بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى ارتفاعًا من 16، ويدرك المنتخب التونسي أن التفوق على أنغولا سيضعه على مشارف التأهل لدور الستة عشر على أمل كسر عقدة دور الثمانية فيما بعد.

ولم تتجاوز تونس دور الثمانية منذ حصولها على لقبها الوحيد في 2004 رغم أنها تدخل البطولة دائمًا ضمن الفرق المرشحة للتتويج.

وقدم منتخب تونس عروضًا رائعة في التصفيات المؤهلة، وتواجد في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات مصر والنيجر وأسواتيني، ونجحت تونس في حصد 15 نقطة جمعتها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة ليعتلي صدارة المجموعة، وتمكن منتخب تونس من تسجيل 12 هدفًا في 6 مباريات خاضها بالتصفيات بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

وفي مجمل مشاركاته السابقة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، خاض منتخب تونس 68 مباراة، وحقق الفوز في 22 مباراة وخسر 21 وتعادل في 25 مباراة، وسجل 88 هدفًا وتلقت شباكه 86.

فيما نجح منتخب أنغولا في حجز مقعده في النسخة الـ 32 من البطولة، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، إذ فاز في 4 مباريات وخسر في مباراتين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مبارة تونس وأنغولا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة عبر قنوات beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 2، beIN SPORTS HD 1 FR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، beIN SPORTS MAX 2 HD AR، Eurosport 2 Spain، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي.. ويعلق عليها عصام الشوالي.