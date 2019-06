الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس ضد أنغولا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

تتطلع تونس إلى بداية مظفرة لمشوارها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمام أنغولا في المجموعة الخامسة، مساء اليوم الاثنين، باستاد السويس.

ويأمل المنتخب التونسي بقيادة المدرب آلان جيريس أن يستهل مشواره بشكل جيد ليضع نفسه في موقف قوي للتأهل إلى الدور الثاني في البطولة التي أحرز لقبها مرة واحدة حين استضافها على أرضه في 2004.

وقال أسامة الحدادي، الظهير الأيسر لتونس: ”من المهم افتتاح البطولة بالحصول على النقاط الثلاث. زاد التركيز وأصبح اللاعبون متحفزين بشكل أكبر مع اقتراب موعد المباراة“.

وتابع لاعب ديغون الفرنسي: ”نأمل في الوصول لقمة الجاهزية قبل ركلة البداية لتحقيق الانتصار وإسعاد المشجعين“.

وتعتمد تونس على خبرة مدربها الفرنسي، الذي يشارك في كأس الأمم للمرة الخامسة بعدما قاد الغابون في 2010 ومالي في 2012 والسنغال في 2015 ومالي قبل عامين، بالإضافة للثنائي المتألق يوسف المساكني ووهبي الخزري من أجل تحقيق انتصار معنوي في بداية مشواره في مصر.

Take a look at the final training session for Tunisia ???????? before facing Angola ???????? #TotalAFCON2019@FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/sbZ5LUlErc

— CAF (@CAF_Online) June 23, 2019