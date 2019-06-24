تونس ضد أنغولا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تتواصل، اليوم الاثنين، نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32 في مصر، بإقامة 3 مباريات، إذ يبدأ المنتخبان التونسي والموريتاني مشوارهما في البطولة بينما تتواصل المباريات المثيرة في كوبا أمريكا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين الـ 24 من يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

كوت ديفوار VS جنوب أفريقيا، الساعة الـ 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

تونس VS أنغولا، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وbeIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2 وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

مالي VS موريتانيا، الساعة الـ23:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

كأس كوبا أمريكا (الثلاثاء الـ 25 من يونيو):

تشيلي VS أوروغواي الساعة الـ2:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ1:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS MAX 4 HD.

الإكوادور VS اليابان الساعة الـ 2:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ1:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS MAX 3 HD.

الكأس الذهبية (الثلاثاء الـ 25 من يونيو):

برمودا VS نيكاراغوا الساعة الـ 01:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، الـ12:00 فجرًا بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

هايتي VS كوستاريكا الساعة الـ3:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ2:30 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

كأس العالم للسيدات:

إسبانيا VS الولايات المتحدة الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS 4 HD.

السويد VS كندا الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS 4 HD.

كأس الاتحاد الآسيوي:

العهد اللبناني VS الوحدات الأردني الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS 1 HD.