مباراة تونس وأنغولا.. مدرّبا الفريقين يرفعان شعار التحدي

اعتبر الفرنسي ألان غيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، أن ضربة البداية لفريقه الكروي أمام أنغولا، الإثنين، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في مصر لها أهمية خاصة.

وخلال مؤتمر صحفي، الأحد، قال غيريس:“لابد أن تكون جاهزًا بصورة كبيرة للمباراة الافتتاحية؛ فالفوز بها والحصول على نقاطها الثلاث أمر مهم للغاية“.

وأكد أنه ”لا توجد أي أزمات في صفوف المنتخب التونسي؛ فجميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة، وننتظر بفارغ الصبر ضربة البداية، وتقديم صورة جيدة لكرة القدم التونسية“.

وأضاف:“نمتلك طموحات كبيرة للنجاح والتقدم في المنافسة، فقد لعبنا أكثر من مباراة ودية، وكنا موفقين فيها، لكن الفوز في الوديات شيء والمباريات الرسمية شيء آخر“.

واختتم غيريس تصريحاته بالحديث عن استبعاد لاعبه علي معلول، موضحًا أن ”قرار استبعاد معلول هو اختيار فني في المقام الأول“.

على الجانب الآخر اعتبر الصربي سردجان فاسيليفيتش، المدير الفني لمنتخب أنغولا، أن مباراة تونس ستكون بوابة العبور للدور ثُمن النهائي للبطولة القارية.

وفي مؤتمر صحفي، الأحد، قال فاسيليفيتش:“لابد أن نتفق أن مباراة تونس المقررة، الإثنين، ستكون صعبة، لكننا رغم ذلك قادرون على تخطي العقبة التونسية والصعود إلى الدور التالي من البطولة“.

وأضاف:“منتخب أنغولا لديه فرصة لتحقيق الفوز على تونس، رغم أنها المرشح الأقوى للتتويج بلقب النسخة الحالية لأمم أفريقيا“.

وأوضح فاسيليفيتش:“نحن نمتلك طموحات كبيرة لاجتياز العقبة التونسية، ولابد أن نتفق أن هناك حذرًا متوقعًا من المنافس، نظرًا لصعوبة المواجهة من الجانبين“.

واختتم المدرب الصربي تصريحاته بالقول:“سنلعب من أجل الفوز، ولن نفرط في أي نقطة نهائيًا“.