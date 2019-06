الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد كينيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019

يصطدم منتخب الجزائر بنظيره كينيا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وانطلقت منافسات كأس الأمم الأفريقية، مساء الجمعة، والتي تستضيفها مصر حتى الـ 19 من يوليو المقبل، وذلك بمباراة المنتخب الوطني ونظيره زيمبابوي، وفاز بها الفراعنة بهدف دون رد في افتتاح البطولة.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية، والتي تضم إلى جواره كينيا والسنغال وتنزانيا.

ويسجل منتخب الجزائر الظهور الـ18 في تاريخ مشاركاته بمسابقة أمم أفريقيا، ويعد أحد أبرز المرشحين للحصول على اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه في ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التي يمتلكها.

We will be donning our brand new Red Macron kits tomorrow against Algeria. #Tunaweza pic.twitter.com/bzMuzAwdOp

— Harambee Stars (@harambee__stars) June 22, 2019