الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد كينيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019

يصطدم منتخب الجزائر بنظيره كينيا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وانطلقت منافسات كأس الأمم الأفريقية، مساء الجمعة، والتي تستضيفها مصر حتى الـ 19 من يوليو المقبل، وذلك بمباراة المنتخب الوطني ونظيره زيمبابوي، وفاز بها الفراعنة بهدف دون رد في افتتاح البطولة.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية، والتي تضم إلى جواره كينيا والسنغال وتنزانيا.

ويسجل منتخب الجزائر الظهور الـ18 في تاريخ مشاركاته بمسابقة أمم أفريقيا، ويعد أحد أبرز المرشحين للحصول على اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه في ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التي يمتلكها.

We will be donning our brand new Red Macron kits tomorrow against Algeria. #Tunaweza pic.twitter.com/bzMuzAwdOp — Harambee Stars (@harambee__stars) June 22, 2019

ويعول جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على بعض اللاعبين لقيادة ”الخضر“ لتحقيق الفوز في ضربة البداية، يتقدمهم النجم رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، الذي سيحمل شارة القيادة خلال منافسات البطولة القارية.

كما يراهن على بغداد بونجاح، هداف الدوري القطري هذا الموسم، والذي لعب أربعة مواسم مع السد إذ شارك في 87 مباراة بكل البطولات وسجل 109 أهداف وصنع 20 هدفًا، بجانب سفيان فيغولي بطل ثنائية الدوري والكأس مع غالاطا سراي التركي وأفضل لاعب في مسابقة الدوري هذا الموسم للحصول على اللقب القاري.

في المقابل، يسجل منتخب كينيا ظهوره السادس في المونديال الأفريقي، فيما لم يحقق نتائج تذكر على مدار مشاركاته الخمس الماضية بعدما اكتفى بالخروج من الدور الأول، ساعيًا لتحقيق المفاجأة في مباراة اليوم بالحصول على النقاط الثلاث أو الخروج بنقطة واحدة.

وصعدت كينيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، بعدما حصلت على المركز الثاني في مجموعتها برصيد 7 نقاط، خلف غانا المتصدرة برصيد 9 نقاط، بينما جاءت إثيوبيا في المركز الثالث برصيد نقطة.

ويعد فيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام الإنجليزي اللاعب الأبرز في منتخب كينيا.

موعد مباراة الجزائر وكينيا

من المقرر أن تُقام المباراة الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتٌذاع عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR ،beIN SPORTS MAX 1 HD AR ،Sport 1 Hungary ،Eurosport 2 Spain، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت ”البث الأرضي“، ويُعلق عليها حفيظ دراجي عبر قناة ”بي إن سبورت“.