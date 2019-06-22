ماذا قال رينارد عن أزمة عبد الرزاق حمد الله قبل مباراة المغرب وناميبيا في أمم أفريقيا 2019؟

يثق منتخب المغرب في قدرته على تجاوز أزمة خروج المهاجم عبد الرزاق حمد الله من تشكيلة الفريق الذي يرغب في التخلص من آثار ذلك عن طريق تحقيق بداية قوية لمسيرته في كأس الأمم الأفريقية، غدًا الأحد.

وقرر حمد الله هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفًا والفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة، بشكل مفاجئ الخروج من تشكيلة المغرب هذا الشهر بينما ذكرت تقارير محلية وجود خلافات حادة مع بعض زملائه.

وقال إيرفي رينارد مدرب المغرب، الذي استبدل حمد الله بالمدافع عبد الكريم باعدي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: ”بكل تأكيد هذه هي الظروف الحالية ويجب التعامل معها، كل المجموعة الحالية تتحلى بالتركيز.

”الجماهير المغربية تنتظر الكثير من الفريق ويجب نسيان هذه المشكلة الصغيرة، بكل تأكيد شعرنا بالإحباط لعدة ساعات لكن بعد ذلك يجب التركيز على عملنا وأن نبدأ هذه البطولة بشكل جيد“.

ولم يكن حمد الله ضمن تشكيلة رينارد في كأس العالم 2018 وسبق أن اعتذر عن عدم الانضمام للمنتخب الوطني بينما ظهرت مشكلة جديدة في مباراة ودية هذا الشهر، بعدما انتزع منه فيصل فجر الكرة ومنعه من تسديد ركلة جزاء، وأهدر فجر الركلة وخسر المغرب 1-صفر أمام جامبيا.

وقال يوسف آيت بناصر لاعبُ المغرب للصحفيين: ”أعتقد أن الأجواء النفسية لم تتأثر ونحن مستعدون للمباراة الأولى“.

وتبدو المباراة الأولى الأسهل للمغرب في كأس الأمم قبل أن يخوض صدامًا قويًا مع فريق رينارد السابق منتخب كوت ديفوار، ثم جنوب أفريقيا في ختام منافسات المجموعة الرابعة.