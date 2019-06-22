يونس بلهندة قد يغيب عن مباراة المغرب ضد ناميبيا في افتتاح مباراتهما بأمم أفريقيا

سيغيب يونس بلهندة على الأرجح عن تشكيلة المغرب في بداية مسيرتها في كأس الأمم الأفريقية 2019 أمام ناميبيا غدًا الأحد، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

وغاب بلهندة عن مران المغرب أمس الجمعة بسبب تعرضه لإصابة بالتواء في الكاحل، ويبدو مرشحًا للغياب عن الجولة الافتتاحية، وقبل خوض مباراتين أكثر صعوبة أمام كوت ديفوار وجنوب أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة.

وقال الفرنسي إيرفي رينارد، مدرب المغرب، للصحفيين اليوم السبت: ”يونس تعرض لالتواء في الكاحل، وحاول أن يؤدي بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية حتى لا يلمس الأرض.

”سنرى إن كان بوسعه التدريب وسيخضع لفحوص، وان كان قادرًا سينضم حينها إلى التشكيلة“.

ورغم أن رينارد رفض التأكيد على غياب لاعب غلطة سراي التركي البالغ من العمر 29 عامًا، ذكرت تقارير أن المدرب الفرنسي لن يغامر بإشراك اللاعب.

وسيمثل غياب بلهندة ضربة جديدة لهجوم المغرب بعد خروج الهداف عبد الرزاق حمد الله، قبل أيام من التشكيلة بسبب مشاكل مع بعض زملائه.