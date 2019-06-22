مباراة المغرب ضد ناميبيا.. رينارد ينتظر الكثير من حكيم زياش مع ”أسود الأطلس“ في أمم أفريقيا 2019

يشعر إيرفي رينارد، مدرب المغرب، بفخر شديد بمسيرة وأداء حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، ويشعر بثقة في قدرته على تحقيق الكثير من تطلعات المشجعين في كأس الأمم الأفريقية في مصر.

وقال رينارد في مؤتمر صحفي عبر مترجم قبل بداية مسيرته في كأس الأمم أمام ناميبيا، غدًا الأحد، عن زياش: ”هو لاعب رائع وقائد ومميز على الجانب الفني وأعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين يمكنهم الاستفادة من وجوده.

”هو لاعب قادر على تغيير النتيجة، في آخر موسمين فاجأنا بمستواه وتطور كثيرًا ونعتقد أنه مع وجود لاعب مثله سيكون بوسعنا أن نتجاوز التوقعات وكل لاعب سيبذل قصارى جهده حتى نحقق هدفنا ونحرز اللقب“.

وساهم زياش بشكل مؤثر، إلى جانب زميله نصير مزراوي، في وصول أياكس إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وكان على أعتاب التأهل للنهائي قبل أن يودع المسابقة أمام توتنهام هوتسبير بعد هدف قاتل.

وأضاف: ”نحن فخورون بحكيم ومزراوي ولقد حظيت بفرصة متابعة مباراة الدور قبل النهائي وكذلك دور الثمانية أمام ريال مدريد وكنت فخورًا بهما كثيرًا وللأسف فاز توتنهام.

”أعتقد كل المغاربة يشعرون بالفخر الشديد وخاصة بالنسبة لحكيم حيث حقق إنجازًا رائعًا هذا الموسم.. هو لاعب جيد مثل محمد صلاح (هداف مصر وليفربول بطل أوروبا) ووجود هذا النوع من اللاعبين يكون مهمًا للغاية“.

ويدرك رينارد أن الجماهير المغربية تنتظر منه تكرار ما فعله في البطولة عندما قاد زامبيا وكوت ديفوار لإحراز اللقب القاري.

وقال المدرب الفرنسي: ”أول مباراة دائمًا ما تكون أصعب مباراة وسنبدأ من خط البداية وربما نواجه بعض المفاجآت.

”من الأفضل دائمًا تحقيق الفوز لكن في بعض الأحيان تكون الأمور صعبة، خضت تجارب عديدة في كأس الأمم لكن دائمًا ما أقول إن البداية مهمة وأنك يجب أن تعاني دائمًا حتى تصل إلى النهائي“.

وأضاف: ”أعرف منتخب ناميبيا جيدًا وحظيت بفرصة اللعب أمامه وواجهته ثلاث مرات ولن نقلل أبدًا من شأنه“.

وسيلعب المغرب، الذي خرج مع رينار من دور الثمانية لكأس الأمم 2017 في أنجولا أمام مصر، في الجولة الثانية أمام كوت ديفوار، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يختتم مسيرته في المجموعة الرابعة أمام جنوب أفريقيا مطلع يوليو تموز المقبل.