هل يعود عبدالرزاق حمدالله لمنتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية؟

تحدّثت تقارير مغربية عن احتمال عودة المهاجم عبدالرزاق حمدالله إلى قائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وغادر حمدالله، معسكر منتخب المغرب، يوم الخميس الماضي، وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم غياب حمدالله عن البطولة بسبب إصابة على مستوى الظهر والورك، وقرر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي تعويضه بكريم باعدي لاعب حسنية أغادير.

وقالت صحيفة ”المنتخب“ المغربية: ”تروج أخبار غير مؤكدة بأن الدولي عبدالرزاق حمدالله قد يعود للمنتخب المغربي، بوساطة من جهات عديدة يتقدمهم لاعبون سابقون ومسؤولون“.

كما ذكرت الصحيفة ذاتها، أن حمدالله تواجد صباح اليوم، في معسكر منتخب المغرب، لكن لاستلام جواز سفره، وعقد جلسة مع مدرب أسود الأطلسي هيرفي رينارد.

وأضافت الصحيفة ”ما يؤكد هذه الأخبار، التدوينة التي نشرها حمدالله على حسابه في ”تويتر“ مرفقة بصورة يحمل فيها العلم المغربي، وكتب: ”لقد تأجل حلم تمثيل وطني بكأس أمم أفريقيا، ولكن لم يضِع، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، وشكرًا لمساندة الجماهير، أحبكم كثيرًا“.

وأكملت الصحيفة: ”إذا سارت الأمور كما تم ترويجها، فإن هناك اجتماعًا سيعقد بين رئيس الجامعة فوزي لقجع والطاقم التقني للمنتخب ولاعبيه مع حمدالله؛ لاحتواء المشكلات وبداية صفحة جديدة“.

وبحسب مصادر قريبة من اللاعب، فإنه لن يعود لمعسكر منتخب المغرب مجددا.

وأثار عبدالرزاق حمدالله الجدل رفقة فيصل فجر، خلال المباراة الودية التي خسرها المنتخب المغربي أمام غامبيا، حيث تجادلا حول ضربة جزاء حصل عليها المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع، وانتزع فيصل فجر الكرة من مهاجم النصر وسددها لكنه أضاعها بغرابة.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، حيث يفتتح أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو.