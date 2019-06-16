منتخب الجزائر يختتم استعداداته لأمم أفريقيا بفوز مثير على مالي

أنهى المنتخب الجزائري استعداده لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في مصر، بالفوز 3/2 على مالي وديًا، اليوم الأحد، في قطر.

وتقدمت مالي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء عبر محمد براحدجي، لكن بغداد بونجاح أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق.

لكن مالي عادت للتقدم مجددًا في الدقيقة 68 قبل أن يدرك يوسف بلايلي التعادل قبل 10 دقائق من النهاية عبر ركلة جزاء.

وبعدها بدقيقتين أحرز آندي ديلور مهاجم مونبلييه الفرنسي هدف الفوز للمنتخب الجزائري.

.وستلعب الجزائر، بطلة أفريقيا 1990، في المجموعة الثالثة مع كينيا، والسنغال، وتنزانيا.

وسيسافر منتخب الجزائر إلى مصر، بعد يوم غدٍ الثلاثاء، على متن طائرة خاصة.