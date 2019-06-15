في مباراة أدارتها الحكمة درصاف القنواطي.. الترجي يسقط أمام البنزرتي في الدوري التونسي

حسم النجم الساحلي الصراع على المركز الثاني في الدوري التونسي الممتاز بالفوز 2-صفر على الأفريقي في قمة المرحلة الأخيرة للمسابقة، اليوم السبت.

وافتتح النجم الساحلي التسجيل عندما هزَّ أيمن جاء بالله مرماه بالخطأ بع 8 دقائق من البداية.

وأنهى لاعب الوسط المهاجم ماهر الحناشي هجمة مرتدة سريعة بتسديدة من وضع انفراد في الشباك ليضاعف النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.

وضمن النجم الساحلي مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل إلى جانب الترجي البطل.

وأنهى النجم الساحلي المسابقة في مركز الوصيف بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن منافسه وملاحقه الصفاقسي الذي فاز 2-صفر على اتحاد بنقردان.

وسيشارك الصفاقسي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي مع اتحاد بنقردان الذي حل في المركز الرابع برصيد 38 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الأفريقي الخامس.

وأخفق الأفريقي في انتزاع المركز الرابع المؤهل لكأس الاتحاد الأفريقي ليتجرع المرارة عقب موسم سيئ.

*هبوط الملعب القابسي

ورافق مستقبل قابس جاره الملعب القابسي إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه خارج ملعبه 2-صفر على مستضيفه الاتحاد المنستيري.

وسجل ثنائية الملعب القابسي الجيلاني عبد السلام، لكن انتصاره لم يكن كافيًا بعد تغلب منافسه على البقاء حمام الأنف 3-1 على الملعب التونسي.

وافتتح ربيع البوزيدي التسجيل لـ“حمام الأنف“ من ركلة جزاء في الدقيقة 16 قبل أن يسجل مارسلين كوكبو ثنائية لأصحاب الأرض، لكن أيمن الصفاقسي قلّص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وحسم ”حمام الأنف“ بقاءه في دوري الأضواء بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 12 متقدمًا بفارق نقطتين عن الملعب القابسي.

وتسلّم الترجي، الذي حسم اللقب للمرة الثالثة على التوالي و29 في تاريخه قبل أسبوعين، كأس البطولة عقب خسارته 2-1 أمام ضيفه البنزرتي في مباراة أدارتها الحكمة درصاف القنواطي لتكون أول امرأة تتولى إدارة مباراة في الدوري التونسي الممتاز للرجال.

ووضع أسامة الحباسي البنزرتي في المقدمة بعد 5 دقائق من البداية، وأضاف أبوبكر كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 22 قبل أن يقلص بلال الماجري الفارق للترجي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ويملك الترجي البطل 56 نقطة/ بينما أنهى البنزرتي، الذي دفع ثمنًا غاليًا لتراجع مستواه في النصف الثاني للموسم، المسابقة في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

وفاز نجم المتلوي 3-1 على اتحاد تطاوين، بينما تعادل شبيبة القيروان 3-3 مع مستضيفه مستقبل قابس الذي هبط للدرجة الثانية.