رينارد مدرب المغرب: نحتاج للإيمان بأنفسنا لتحقيق حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية

اعترف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي بصعوبة تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستقام في مصر نهاية الشهر الجاري.

وفي تصريح لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، قال رينارد: ”زيادة عدد الفرق يجعل أمر التأهل إلى النهائي أكثر صعوبة لأن هناك دورًا إضافيًا والفرق الآن أكثر طموحًا، لكننا نأمل في الذهاب بعيدًا جدًا في هذه البطولة“.

وأضاف: ”يجب أن نعبر مباراتنا الأولى الهامة للغاية، ثم نأخذ الأمر خطوة بخطوة، لدينا مجموعة صعبة وسيكون مهمًا للغاية أن نأتي لمصر بطموح واحترام لكل منافسينا“.

وأوضح رينارد: ”الخبرة ستكون مهمة للغاية لأننا لعبنا كرة جيدة جدًا، بالرغم من أننا لم نحقق النتائج التي نرجوها إلا أن المغاربة كانوا فخورين بفريقهم“.

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته بالقول: ”الآن علينا أن نُسعد المغاربة مرة أخرى في مصر، نذهب للبطولة بطموح كبير وإذا ذهبت بطموح عليك أن تهزم الجميع، لدينا فريق جيد للغاية ونحتاج للإيمان بأنفسنا“.

وتخوض المغرب أمم أفريقيا في المجموعة الرابعة بجانب كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.