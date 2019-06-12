أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. محمد صلاح يغازل المصريين.. ومودريتش يوجه رسالة لتونس (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

برشلونة يحتفل بعيد ميلاد كوتينيو

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني بعيد ميلاد لاعبه كوتينيو، حيث وضعت فيديو للاعب البرازيلي مكتوباً أعلاه: ”عيد ميلاد سعيد كوتينيو“.

مانشستر يعلن عن صفقة جيمس

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن انضمام دانيال جيمس، لاعب نادي سوانزي سيتي السابق، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمان يونايتد فيديو للاعب مرحبة به حيث قالت: ”أهلا بك في عائلة يونايتد“.

محمد صلاح يغازل المصريين بصورة جديدة

نشر محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، صورة له على صفحته الشخصية، وهو يشير إلى التيشيرت الذي يرتديه وعليه صورته وهو يرتدي تاج الملكية، وكتب اللاعب أعلى الصورة: ”100 مليون قوي“، كإشارة إلى امتداد قوته من التفاف الشعب المصري خلفه هو وزملائه في مهمة المنتخب المصري في الكان الأفريقي.

برناندو سيلفا في شوارع أمريكا

نشر برناندو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له برفقة بعض أصدقائه بشوارع أمريكا، حيث يقضي اللاعب عطلته في نيويورك، قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

توماس مولر في تحدي جديد في لعبة التنس

نشر توماس مولر، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له برفقة مواطنه لاعب التنس ألكساندر زفيريف، معلناً التحدي في مباراة للعبة التنس، حيث علق اللاعب أعلى الصور قائلا: ”التحدي الجديد على الإنترنت! انظر إلى حسابي في ”إنستغرام“ مع الضيف الخاص ألكساندر زفيريف.. استمتع“.

فينالدوم يحمل كأس الأبطال مع مدربه السابق

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي خبرا له برفقة المدرب الهولندي فان هانيجيم، وهو أحد من كان له تأثير في مشواره مع كرة القدم، وهو يحمل بطولة دوري الأبطال الأوروبي، حيث كتب اللاعب أعلى الخبر: ”لحظة خاصة جدا بالنسبة لي أمس“.

سيسيك فابريغاس خمس سنوات بخمسة ألقاب

نشر سيسيك فابريغاس، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة له على صفحته الشخصية برفقة الخمسة كؤوس التي حققها مع ناديه الإنجليزي على مدار خمسة أعوام قضاها داخل قلعة البلوز، حيث قال اللاعب أعلى الصورة: ”بعد 5 سنوات من يوم توقيعي“.

الكانتارا يدعم زميله السابق

حرص الكانتارا لاعب نادي بايرن ميونيخ على دعم زميله السابق في الفريق البرازيلي رافينيا, والذي انتقل مؤخراً إلى نادي فلامنجو, حيث نشر الكانتارا فيديو لرافينيا, كرسالة دعم لزميله السابق.

مودريتش يوجه رسالة سلام لتونس

نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب التونسي فيديو يتضمن كلمة للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، حيث وجه اللاعب رسالة لتونس قال فيها: ”الكرة الذهبية من لوكا مودريش تمرر السلام إلى تونس“.

وكان المنتخب التونسي قد واجه بالأمس المنتخب الكرواتي في المباراة التي انتهت بفوز نسور قرطاج

النصر يعلن عن الجدول الزمني للانتخابات

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي صورة للجدول الزمني لإجراء انتخاب مجلس إدارة لنادي النصر، وعلقت الصفحة أعلى الصورة حيث قالت: ”البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر للمرة الثانية“.

الأهلي يدعم علي معلول

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري على دعم لاعب الفريق علي معلول والذي خرج من قائمة نسور قرطاج بالأمس، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب التونسي مكتوباً أعلاها: ”الأفضل“ كمدعم معنوي للاعب على قرار استبعاده من قائمة المنتخب التونسي“.