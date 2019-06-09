تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأحد

شهدت الملاعب العربية والأوروبية والعالمية عدة لقاءات مهمة كانت أبرزها نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي منح البرتغال اللقب.

ونستعرض أبرز نتائج اليوم الأحد في التقرير التالي:

دوري الأمم الأوروبية

توج المنتخب البرتغالي بأول ألقاب المسابقة الأوروبية الجديدة دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه في النهائي على منتخب هولندا 1-1 .

وحلت إنجلترا ثالثة بفوزها على سويسرا بضربات الترجيح 6-5 .

كأس العالم للسيدات

حققت البرازيل فوزًا كبيرًا في بداية مشوارها في كأس العالم للسيدات وهزمت جامايكا 3-0 برسم المجموعة الثالثة.

وعن نفس المجموعة حققت إيطاليا الفوز 2-1 أمام أستراليا.

وبرسم المجموعة الرابعة فازت إنجلترا على أسكتلندا 2-1 في ديربي بريطاني خالص.

الدوري المغربي للمحترفين

جرت الجولة الأخيرة من الدوري المغربي للمحترفين وشهدت معرفة الفريق الثاني الذي غادر الدوري الاحترافي.

ونزل فريق الكوكب المراكشي لدوري الدرجة الثانية بعد تعادله أمام الوداد البيضاوي المتوج باللقب 3-3 .

كما حسم حسنية أغادير صراع المركز الثالث بفوزه 1-0 على شباب الريف الحسيمي الذي غادر الدوري الاحترافي من الجولة الماضية.

واستفاد حسنية أغادير من هدية يوسفية برشيد الذي هزم أولمبيك أسفي 2-1 ليحكم عليه بالتراجع للمركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة فقط.

وفي بقية النتائج فاز الرجاء البيضاوي وصيف الدوري على الدفاع الحسني الجديدي 2-0 والمغرب التطواني على الجيش الملكي 2-0 والفتح الرباطي على اتحاد طنجة 3-1 .

الدوري التونسي

خسر الترجي الرياضي الفائز بلقب الدوري التونسي الممتاز في لقاء مؤجل أمام جاره وغريمه التقليدي النادي الإفريقي 2-1 .

لقاءات دولية ودية

فازت البرازيل على هوندراس 7-0 وفنزويلا 2-0 على الولايات المتحدة الأمريكية في لقاءات ودية استعدادية لكوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل.

كما فازت الكامرون 2-1 على زامبيا وتعادلت جمهورية الكونغو الديمقراطية سلبيا أمام بوركينا فاصو في لقاءات ودية ضمن استعدادات المنتخبات لأمم إفريقيا القادمة في مصر.