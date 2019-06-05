أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. مبابي يودع بوفون.. غاريث بيل سعيد بالعودة مع الأولاد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رودريغيز يغادر قلعة بايرن ميونيخ

حرصت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ الألماني، على إبراز خبر رحيل جيمس رودريغيز لاعب الفريق البفاري، حيث انتهت فترة إعارته مع البايرن، وتقرر عودته لناديه الأصلي ريال مدريد، وكتبت الصفحة للفريق البفاري: ”جيمس رودريغيز يغادر“.

مبابي يودع بوفون

ودع كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، زميله الحارس الإيطالي بوفون عبر صفحته الشخصية، بعدما تقرر رحيله عن النادي الفرنسي، حيث نشر مبابي بعض كلمات عن الحارس الإيطالي الكبير.

تشيلسي يهنئ الثنائي الفرنسي

حرصت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي على تهنئة ثنائي الفريق أوليفر جيرو وكانتي، حيث نشرت الصفحة صورة لهما أثناء تكريمهما من الرئيس الفرنسي لمنتخب بلاده، وكتبت أعلى الصورة: ”مبروك“.

سيسوكو.. قدمت موسمًا مذهلًا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام الإنجليزي حديثًا للاعب الفريق موسى سيسوكو، والذي أكد خلال حديثه أنه قدم موسمًا مذهلًا، وقال سيسوكو: ”هذا الموسم كان مذهلًا بالنسبة لي، لقد أتيحت لي الفرصة للعب بشكل جيد“.

غاريث بيل سعيد بالعودة مع الأولاد

نشر اللاعب الويلزي غاريث بيل، صورة له على صفحته الشخصية أثناء تدريبات منتخب بلاده؛ استعدادًا لتصفيات يورو أوروبا، وكتب اللاعب أعلى الصورة: ”من الجيد أن أعود مع الأولاد“.

فيتسل.. مستمرون في العمل الجاد

نشر لاعب المنتخب البلجيكي أكسيل فيتسل، صور له أثناء تدريبات منتخب بلاده، وقال أعلى الصورة عبر صفحته الشخصية: ”العمل الجاد، والاستعداد ليوم السبت، حيث يستعد المنتخب البلجيكي لخوض التصفيات المؤهلة ليورو 2020“.

آرثر ميلو يدعم منتخب البرازيل

فيما نشر اللاعب البرازيلي، آرثر ميلو صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده قبل لقاء الليلة أمام منتخب قطر، وكتب لاعب نادي برشلونة: ”تحيا البرازيل، كدعم وتقدير لمنتخب بلاده“.

الفيفا تبرز تصريحات إنفانتينو عقب انتخابه

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، كلمة رئيس الفيفا غياني إنفانتينو، بمناسبة إعادة انتخابه، وقال رئيس الفيفا في كلمته ”أشكركم جميعًا، من يحبني أو يكرهني فأنا أحب الجميع اليوم، سعيد بثقتم في، ودعمكم لي، وأتشرف بخدمتكم، إنها وظيفتي والتزامي أمامكم، سأستمر بحب كرة القدم وسأعمل جاهدًا معكم ولأجلكم من أجل صالح كرة القدم“.

الترجي يهدد باللجوء للمحكمة الرياضية

هدد نادي الترجي التونسي باللجوء للمحكمة الرياضية، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة مباراة الإياب بين الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال وقالت الصفحة الرسمية للترجي: ”قرار إعادة المباراة النهائية على أرض محايدة أمر غير مقبول، سيتم إدخال الكاس“.

محمد صلاح يهنئ أبناء بلده بالعيد

نشر محمد صلاح، نجم نادي ليفربول على صفحته الشخصية صورة له في قريته، وحرص على تهنئة الجميع بقدوم عيد الفطر، وكان صلاح قد أبدى انزعاجه من مطاردة بعض الجماهير له منذ قدومه إلى مسقط رأسه، وهو ما تسبب في رد فعل غاضب جعل صلاح يتبعها بتويتة أخرى لتهنئة أبناء بلده.