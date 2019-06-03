الترجي يحرز لقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي و29 في تاريخه

نال الترجي لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم للعام الثالث على التوالي بعدما ضمن صدارة الترتيب وبفارق لا يمكن تعويضه بفوزه الساحق 4-صفر على شبيبة القيروان في مباراة مؤجلة من المرحلة 23 للمسابقة اليوم الإثنين.

ورفع الترجي رصيده إلى 56 نقطة وأصبح يتفوق بفارق سبع نقاط عن الصفاقسي الثاني وثماني نقاط عن النجم الساحلي الثالث.

ولعب الترجي 23 مباراة فيما خاض الصفاقسي 25 مواجهة بينما لعب النجم الساحلي 24 مباراة.

واعتمد معين الشعباني مدرب الترجي على تشكيلة من لاعبي الصف الثاني لكنه فرض هيمنته على المواجهة ليحسم مبكرا تتويجه بلقب الدوري للمرة 29 في تاريخه.

افتتح آدم الرجايبي باب التسجيل في الدقيقة 35 قبل أن يضاعف هيثم الجويني النتيجة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وأحرز سعد بقير الهدف الثالث في الدقيقة 72 قبل ان يعود صانع اللعب، الذي سيرحل عن بطل تونس، ليكمل الرباعية بتسديدة رائعة من ركلة حرة أسكنها الشباك قبل أربع دقائق على نهاية اللقاء.

وقال الشعباني مدرب الترجي ”مبروك لجمهور الترجي بتتويجه باللقب الثاني خلال 72 ساعة. عانى الفريق من التعب والإرهاق طيلة الموسم لكننا توجنا جديتنا في العمل“.

وأضاف ”زرعنا الثقة في كل اللاعبين دون استثناء وقمنا بتجهيزهم بدنيا وفنيا. نجحت الاستراتيجية لنحصد اللقب الثاني“.

وهذا هو اللقب الثاني للترجي في غضون ثلاثة أيام بعد احتفاظه بلقب بطولة دوري أبطال افريقيا بعد إلغاء مباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي قبل نصف ساعة على نهايتها.