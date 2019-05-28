الصفاقسي التونسي ينفصل عن مدربه الهولندي رود كرول قبل جولتين من نهاية الدوري

أعلن النادي الصفاقسي الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن مدربه الهولندي رود كرول.

وقال الصفاقسي في بيان بموقعه على الإنترنت: ”توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع المدرب رود كرول بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين“.

وجاء قرار الصفاقسي بالاستغناء عن مدربه بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، حيث ودع كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من الدور قبل النهائي عقب الخسارة 3-2 أمام نهضة بركان المغربي في النتيجة الإجمالية.

كما عانى الصفاقسي من نزيف النقاط في الدوري المحلي ليخسر موقعه في المركز الثاني المؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتراجع الصفاقسي للمركز الثالث برصيد 46 نقطة ويتأخر بفارق نقطتين عن النجم الساحلي الثاني من 24 مباراة لكل منهما.

ويسعى الصفاقسي إلى إنقاذ موسمه، حيث يأمل في تحقيق الانتصار مع تعثر النجم الساحلي في آخر جولتين بالدوري المحلي لانتزاع مركز الوصافة.

وسيقاتل الصفاقسي للفوز على الترجي في قبل نهائي كأس تونس لدعم آماله في التتويج باللقب.