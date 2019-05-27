عبدالرزاق حمدالله ونورالدين أمرابط ضمن قائمة منتخب المغرب الأولية لأمم أفريقيا 2019

أعلن هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، اليوم الإثنين، عن قائمة أولية تضم 27 لاعبًا للدخول إلى معسكر إعدادي؛ تأهبًا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، التي ستقام في مصر في الفترة الممتدة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

واختار رونار 27 لاعبًا، سيشاركون في معسكر المعمورة، بحضور نجم نادي النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، الذي عاد لقائمة الأسود بعد غياب طويل عن المنافسات، بالإضافة لزميله نور الدين أمرابط، ولاعبي الاتحاد السعودي مروان داكوستا وكريم الأحمدي.

ويبرز بين القائمة أسماء كبرى مثل منير الكجوي المحمدي وياسين بونو والمهدي بنعطية وأشرف حكيمي وحكيم زياش ونصير مزراوي وأمين حارث.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وأتت القائمة الأولية ذات الـ27 اسمًا كالتالي:

حراسة المرمى: منير الكجوي المحمدي (مالاغا الإسباني) – ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – أحمد التكناوتي (الوداد) – عبدالعالي المحمدي (نهضة بركان)

الدفاع: مروان داكوستا (اتحاد جدة السعودي) – رومان غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) – عبدالحميد يونس (ستاد ريم الفرنسي) – مهدي بنعطية (الدحيل القطري) – أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: كريم الأحمدي (اتحاد جدة السعودي) – يوسف آيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي) – المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) – مبارك بوصوفة (الشباب السعودي) – يونس بلهندة (غالاتاسراي التركي) – فيصل فجر (كان الفرنسي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) – نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي) – يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني) – سفيان بوفال (سيلتا فيغو الإسباني) – نبيل درار (فناربخشة التركي).

الهجوم: عبدالرازق حمدالله (النصر السعودي) – خالد بوطيب (الزمالك المصري) – عبد الكريم باعدي (حسنية أغادير) – أمين حارث (شالكه الألماني) – أسامة إدريسي (ألكمار الهولندي) – أيوب الكعبي (هيبي تشاينا فورتشون الصيني).