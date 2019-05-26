نادي الزمالك يتوّج بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان (فيديو)

توج الزمالك المصري لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه اليوم الأحد بعد فوزه 5-3 على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في النتيجة الإجمالية.

وفاز الزمالك 1-صفر في لقاء الإياب باستاد برج العرب في الإسكندرية ليعادل النتيجة الإجمالية بعد خسارته ذهابا في المغرب بالنتيجة ذاتها الأسبوع الماضي.

وهذا أول لقب قاري يحققه الزمالك منذ فوزه بلقبه الخامس والأخير في دوري أبطال أفريقيا عام 2002.