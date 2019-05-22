أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. تشيلسي يعلن بقاء حارسه.. وكين بصحبة بيكهام

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مانشستر يونايتد يحيي ميلاد أسطورته الراحلة

حرص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على إحياء ذكرى أسطورته جورج بست عبر ”تويتر“، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب السابق وكتبت: ”اليوم نتذكر الراحل جورج بست العظيم، سيكون عيد ميلاده الثالث والسبعين“.

راشفورد.. كما لم نغادر

نشر ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر ”تويتر“، وكتب اللاعب: ”كما لم نغادر“ في رسالة إلى تمسكه بقراره بعدم تجديد تعاقده مع ناديه لعدم رضاه عن الفترة التي قضاها مع المان يونايتد.

هاري كين بصحبة بيكهام

نشر هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي صورة تجمعه بديفيد بيكهام أسطورة كرة القدم الإنجليزية عبر ”تويتر“، وكتب كين أعلى الصورة: ”يوم عظيم لقضاء بعض الوقت مع ديفيد بيكهام أسطورة حقيقية للعبة“.

ماريو غوتزه يقضي إجازته بلوس أنغلوس

نشر ماريو غوتزه، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، صورة له عبر ”تويتر“، في أحد شوارع أمريكا، وكتب أعلى الصورة.. ”مرحبًا من لوس أنغلوس ”، وحصل اللاعب على إجازته السنوية بعد انتهاء الموسم الرياضي بالنسبة لفريقه.

برشلونة يحتفل بعيد ميلاد فيدال

حرص نادي برشلونة الإسباني على ”تويتر“ على تهنئة لاعبه فيدال بمناسبة عيد ميلاده، ووضعت الصفحة صورة للاعب مكتوبًا عليها ”كل عام وأنت بخير“.

تشيلسي يعلن بقاء حارسه

أعلن نادي تشيلسي عبر ”تويتر“ بقاء حارسه ويلي كاباييرو، ووضعت الصفحة صورة للحارس المخضرم أثناء التوقيع على العقد الجديد مكتوبًا عليها.. ”سيكون اللون الأزرق للحملة 2019/2020“.

أكسيل فتسيل يرحب بهازارد

وحرص أكسيل فتسيل لاعب بروسيا دورتموند على تهنئة زميله الجديد هازارد بمناسبة انضمامه إلى صفوف دورتموند، حيث حرص اللاعب على وضع صورة له بصحبة هازارد مكتوب أعلاها.. ”مرحبًا بكم في بروسيا دورتموند يا هازارد“.. إنني أتطلع إلى اللعب معك للنادي والبلد الموسم المقبل.

النني في حالة تركيز تام

نشر محمد النني لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي صورة له بأحد تدريبات فريقه ”تويتر“، وكتب أعلى الصورة ”تركيز تام“، إشارة إلى رغبته في مشاركة زملائه في حسم لقب الدوري الأوروبي في اللقاء الذي سيجمع فريق المدفعية بنادي تشيلسي.

الرجاء المغربي يقدم صفقة جديدة

نشر نادي الرجاء البيضاوي المغربي على ”تويتر“ صورة لمسؤولي النادي بصحبة فابريس نجوما المنضم حديثًا من صفوف فيتا كلوب الكونغولي وكتب أعلى الصورة: ”ما وراء الكواليس: عرض فابريس نجوما كلاعب لنادي الرجاء الجديد“.

الأهلي يحتفل بذكرى لقب القرن

نشر النادي الأهلي المصري على ”تويتر“ فيديو أثناء تسلم رئيس النادي الراحل صالح سليم لجائزة نادي القرن في القارة الإفريقية وكتب أعلى الفيديو : ”22 مايو ٢٠٠١.. تسلم المايسترو صالح سليم جائزة نادي القرن في قارة إفريقيا في حفل ضخم بجوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا“.

رئيس الزمالك في استقبال بعثة نهضة بركان

نشر نادي الزمالك عبر ”تويتر“ صورة لاستقبال رئيس النادي مرتضى منصور لبعثة نهضة بركان المغربي قبل لقاء العودة الذي سيجمع الفريقين يوم الأحد، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكتبت الصفحة أعلى الصورة: ”مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في استقبال بعثة فريق نهضة بركان المغربي بمطار القاهرة“.