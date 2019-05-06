أخطر اللاعبين ونقاط القوة والضعف.. اعرف كل شيء عن نهضة بركان منافس نادي الزمالك على لقب الكونفدرالية‎

تأهل فريق نهضة بركان المغربي لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في إنجاز تاريخي بعد ”ريمونتادا“ رائعة على حساب الصفاقسي التونسي، إذ خسر لقاء الذهاب 2-0 وفاز إيابًا 3-0 ليواجه نادي الزمالك المصري في النهائي المنتظر.

ويعتبر نهضة بركان من الفرق العريقة في المغرب إذ تأسس في 1938 ولعب في دوري الدرجة الأولى ما بين 1979 و1986، خاض خلالها نهائي كأس العرش مرة واحدة وكان وصيفًا لبطل الدوري المغربي مرة واحدة، وقدم لكرة القدم المغربية عدة نجوم في الفترة الأولى أبرزهم الإخوة البرازي كحراس مرمى ولاعب وسط والمهاجم السحاسح وفي الفترة الحالية المهاجم أيوب الكعبي والحارس منير المحمدي.

وبعد غياب طويل عن دوري الصفوة عاد مرة أخرى عام 2012 لدوري المحترفين وبدأ يشق طريقه نحو مشوار جيد، إذ كان منافسًا قويًّا في الدوري الاحترافي المغربي ولعب نهائي كأس العرش 2014 وخسره أمام الفتح الرباطي، قبل أن يتوج بأول ألقابه في المغرب عام 2018 بفوزه بكأس العرش على حساب وداد فاس بضربات الترجيح.

أجواء الاحتفال في مستودع ملابس #نهضة_بركان عقب تأهل الفريق لنهاية كأس الكاف . كل التوفيق في لقاء النهاية@RSBfootball @caf_online_AR pic.twitter.com/QmHkntUW6A — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) May 5, 2019

ويشارك نهضة بركان في كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة، إذ ظهر في 2015 وخرج من الدور الأول ثم السنة الماضية وخرج من ربع النهائي أمام فيتا كلوب وهذه السنة بلغ النهائي.

يقود نهضة بركان المدرب منير الجعواني، وهو أحد أبرز لاعبي النادي القنيطري سابقًا قبل أن يتحول لمدرب حيث بدأ مسيرته كمدرب مساعد قبل أن يتسلم المسؤولية خلفًا لرشيد الطاوسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وقاد الفريق لأول ألقابه في التاريخ بالفوز بكأس العرش 2018 ونهائي كأس الكونفدرالية هذه السنة.

ويرأس نهضة بركان فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وأحد الأعضاء الأقوياء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.

يذكر أن مدينة بركان اشتهرت بكونها أنجبت البطل العالمي والأولمبي في ألعاب القوى هشام الكروج، والذي سيطر على المسافات المتوسطة في فترة طويلة توجها بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد أثينا في 1500 و5 آلاف متر.

???? HIGHLIGHTS .. RS Berkane 3-0 CS Sfaxien

Semi-Finals 2nd Leg #TotalCAFCC pic.twitter.com/3nd2bN4HQi — CAF (@CAF_Online) May 5, 2019

نقاط الضعف

يعتبر نهضة بركان من الفرق التي تملك عدة لاعبين مخضرمين تقدموا في السن وتجاوزوا 30 عامًا، أبرزهم في خط الدفاع ووسط الميدان كمحمد عزيز ( 34 عامًا) وأمين الكاس ( 30 عامًا) وآلان تراوري ( 30 عامًا) وبكر الهلالي (31) وعبد الصمد المباركي (37).

ورغم حماسة الفريق لكنه تلقى في السابق بضع هزائم ثقيلة لكونه فريقًا لا يتقن الدفاع كل اللقاء وظهر جليًّا من خلال هزيمته أمام الرجاء البيضاوي في الدوري 7-3 وهزيمته السنة الماضية أمام فيتا كلوب 3-1.

وتلقى الفريق في الدوري المغربي 27 هدفًا في 26 لقاءً و 11 هدفًا في كأس الكونفدرالية، وهو ما يؤكد أن دفاعه يعتبر نقطة ضعف وينهار أمام ضغط المنافسين.

نقاط القوة

يعتبر هجوم الفريق الأبرز، إذ يتميز بالتسجيل في كل اللقاءات تقريبًا ويعرف مهاجموه الوصول لمرمى المنافسين وسجل 29 هدفًا في 14 لقاءً في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

كما يتميز فريق نهضة بركان بالحماسة والاندفاع البدني والقوة المعنوية الهائلة للاعبيه، وهي من أهم إنجازات مدربه منير الجعواني الذي يعرف كيف يشحن لاعبيه ويحمسهم في اللقاءات أثناء سيرها.

ويتميز أسلوب المدرب الجعواني بكونه يعتمد على السيطرة على الكرة والهجوم بكثافة والعودة للدفاع بكل لاعبيه والضغط على المنافس ويفضل اللعب كمجوعة رغم توافره على عدة فرديات جيدة.

أبرز لاعبيه

يعتبر المهاجم التوغولي لايا كودجو فو أبرز لاعبي نهضة بركان فهو متصدر هدافي الدوري المغربي بـ17 هدفًا، وهداف الكونفدرالية بـ7 أهداف.

كما يملك الفريق حارسًا جيدًا هو علي المحمدي الذي كان الحارس الثالث للمنتخب المغربي لعدة لقاءات وحارس منتخب المغرب للمحليين.

وتضم قائمة اللاعبين المميزين، المدافعين محمد النمساوي والعميد محمد عزيز والبوركينابي يوسوفو دايو وفي وسط الميدان المخضرم بكر الهلالي والبوركينابي آلان تراوري وأمين الكاس، وفي الهجوم حمدي العشير وسليمان ولد الحاج والبوركينابي جبريل شيخ أوتارا.

وتبقى أبرز مميزات الفريق توافره على دكة بدلاء جيدة، تضم خليطًا من الشباب ولاعبي الخبرة كعبد الصمد المباركي أكبر لاعبي الفريق.