تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب الأوروبية والعربية جولات جديدة من الدوريات المحلية كما أجري دور إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والذي أهّل للنهائي فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي.

ونستعرض أبرز نتائج اليوم في التقرير التالي:

كأس الكونفدرالية الأفريقية

حقق نهضة بركان المغربي ريمونتادا رائعة بعدما قلب تخلفه دائما ذهابا 2-0 أمام النادي الصفاقسي التونسي لفوز 3-0 في الإياب ليبلغ النهائي في إنجاز تاريخي للفريق المغربي.

وسيواجه نهضة بركان في النهائي فريق الزمالك المصري الذي بلغ النهائي بعد تعادل سلبي أمام النجم الساحلي التونسي في لقاء الإياب وكان قد فاز ذهابا 1-0 .

الدوري الإنجليزي الممتاز

خرج مانشستر يونايتد من صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع هيدرسفيلد 1-1 برسم الجولة 37 ليبقى في المركز السادس برصيد 66 نقطة ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

وصعد تشيلسي للمركز الثالث وضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد فوز كبير على واتفورد 3-0 ليرفع رصيده إلى 71 نقطة أمام توتنهام الرابع بـ70 نقطة الذي ضمن بدوره بشكل كبير حضوره في المسابقة الأهم.

وتقلصت حظوظ آرسنال الخامس بـ67 نقطة بعد تعادله أمام برايتون 1-1 ليرفع رصيده إلى 67 نقطة لكنه في حاجة لمعجزة مستحيلة لبلوغ المركز الرابع لكونه يتخلف بفارق +8 بالنسبة لفارق الأهداف عن توتنهام.

الدوري الإسباني

استعاد ريال مدريد نغمة الفوز بعد تعادل وهزيمة وجاء على حساب فياريال 3-2 ليبقى ثالثا بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني و15 عن برشلونة المتصدر.

وعزز خيتافي من أماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم بالفوز على جيرونا 2-0 لينفرد بالمركز الرابع برصيد 58 نقطة وفارق 3 نقاط عن فالنسيا وإشبيلية الخامس والسادس بنفس الرصيد 55 نقطة.

وفاز فالنسيا على هويسكا 6-2 ليصعد للمركز الخامس ويبقي على حظوظه في بلوغ دوري أبطال أوروبا.

كما أبعد إيبار ريال بتيس عن الصراع حول المنافسة على المراكز الأوروبية وهزمه 1-0 ليتراجع للمركز 13 .

وخرج بلد الوليد من المراكز المؤدية للنزول بالفوز على أتليتك بلباو 1-0 ليصعد للمركز 17 تاركا المركز 18 لجيرونا ومتقدما عليه بفارق نقطة واحدة.

وأصبح هويسكا ثاني فريق يغادر الدوري الإسباني بعد رايوا فاليكانو بعد خسارته أمام فالنسيا.

الدوري الإيطالي

عزز أتلانتا من حظوظه لبلوغ دوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على حساب لاتسيو 3-1 ليرفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق نقطة عن أنتر ميلانو الثالث و3 نقط عن روما الخامس الذي تعادل أمام جنوة 1-1 .

وفاز أمبولي على فيورنتينا 1-0 وتعادل بارما أمام سامبدوريا 3-3 وساسولو أمام فروسينوني 2-2 ليغادر فروسينوني دور الدرجة الأولى.

فاز نابولي على كالياري 2-1 وضمن المركز الثاني والتأهل لدوري الأبطال مبكرا.

الدوري الألماني

شارك بايرن ليفركوزن منافسه أنترخت فرانكفورت المركز الرابع بعدما تغلب عليه 6-1 في الجولة 32 من الدوري الألماني ويتخلف فقط بفارق الأهداف لكنه دخل بقوة الصراع من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

الدوري الفرنسي

تعادل أولمبيك ليون وليل 2-2 في قمة الجولة 35 من الدوري الفرنسي ليحافظ ليل الثاني على فارق 6 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله ليون.

وفاز سانت إيتيان على موناكو 3-2 ليبقى رابعا ويقلص الفارق عن ليون الثالث لنقطة واحدة ويدخل الثنائي في صراع قوي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبقي موناكو بعد الهزيمة مهددا بالنزول حيث يحتل المركز 17 برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن كان صاحب المركز 18 .

وفي بقية النتائج تعادل تولوز أمام رين 2-2 وفاز نانت على ديجون 3-0 وتعادل مونبيلييه أمام أميان 1-1

الدوري المصري الممتاز

صعد الأهلي لصدارة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على النجوم 2-0 ليرفع رصيده للنقطة 67 من 29 لقاء مستفيدا من تعادل المتصدر السابق بيراميدز أمام المصري البورسعيدي 1-1 وتراجع للمركز الثاني برصيد 65 نقطة من 31 لقاء.

الدوري المغربي للمحترفين

فاز المغرب التطواني 2-1 على شباب الحسيمة في قمة أسفل الترتيب ليقي على حظوظه في النجاة حيث يحتل المركز 14 برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن الكوكب المراكشي الفائز على اتحاد طنجة 3-1 والذي يحتل المركز 15 .

وتأزمت وضعية شباب الريف الحسيمي في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

ومنحت هزيمة اتحاد طنجة فريق الرجاء البيضاوي رسميا المركز الثاني وسيشارك في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

وتعادل يوسفية برشيد أمام الدفاع الحسني الجديدي 1-1

كأس هولندا

توج أياكس أمستردام بلقب كأس هولندا بعد فوزه على فيليم 2 في النهائي 4-0 لحصد لقبه التاسع عشر في المسابقة وهو رقم قياسي.