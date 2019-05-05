مباراة الصفاقسي ونهضة بركان.. شاهد اعتداء لاعبي الفريق التونسي على حكم اللقاء (فيديو)

لم يتقبل لاعبو النادي الصفاقسي التونسي الخسارة 3-0 أمام نهضة بركان المغربي والخروج من نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وقاموا بالاعتداء على حكم اللقاء السنغالي ماخيتي نداي.

وبعد إعلان الحكم عن نهاية اللقاء قام اللاعبون بالتوجه نحو الحكم والاعتداء عليه، ورغم تدخل قوات الأمن المغربي ومحاولة إدخاله غرف الملابس إلا أن المحاولات التونسية لم تتوقف، مما اضطرهم لإعادته إلى منتصف الملعب وزيادة عدد رجال الأمن لحمايته.

وحقق نهضة بركان ريمونتادا رائعة حيث حوّل تأخره في الذهاب 2-0 ليفوز 3-0 في الإياب ليبلغ نهائي كأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه.

وكان الوداد البيضاوي المغربي قد بلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب ماميلودي صن داون الجنوب أفريقي لتكون كرة القدم المغربية ممثلة بفريقين في نهائي المسابقات الأفريقية.