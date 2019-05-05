كل ما تريد معرفته عن مباراة النجم الساحلي والزمالك.. ونهضة بركان ضد الصفاقسي في الكونفدرالية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى القارة السمراء لمتابعة جولة الإياب بدور الأربعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لحسم طرفي اللقاء النهائي بعدما تحدد نهائي دوري الأبطال الذي يشهد صدامًا عربيًا قويًا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

يحل فريق الصفاقسي التونسي ضيفاً ثقيلاً على نهضة بركان المغربي كما يخرج الزمالك لموقعة نارية ضد النجم الساحلي التونسي في واحدة من اللقاءات الصعبة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح صدام موقعة النجم الساحلي ضد الزمالك ولقاء نهضة بركان مع الصفاقسي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة نهضة بركان وضيفه الصفاقسي على الملعب البلدي لبركان في المغرب في الساعة 17:00 مساء اليوم بتوقيت تونس والمغرب 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلقين جواد بده وعصام الشوالي.

وتقام مباراة النجم الساحلي وضيفه الزمالك على ملعب سوسة في تونس في الساعة 20:00 بتوقيت تونس 21:00 بتوقيت مصر ، وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلقين علي محمد علي ورؤوف بن خليف.

تاريخ اللقاءات

فاز الصفاقسي بثنائية دون رد على حساب نهضة بركان في لقاء الذهاب في تونس يوم الأحد الماضي، وهو ما يجعل الفريق المغربي بحاجة للفوز بفارق 3 أهداف لضمان الصعود أو تكرار نفس النتيجة للجوء إلى ضربات جزاء مباشرة دون وقت إضافي.

ويحل الصفاقسي ضيفًا على بركان لأول مرة فتاريخ اللقاءات بين الفريقين لا يشمل سوى لقاء الذهاب فقط.

وفاز الزمالك بهدف نظيف على النجم الساحلي في لقاء الذهاب في مصر يوم الأحد الماضي ليبقى الفريق التونسي مطالبًا بالفوز بفارق هدفين لضمان الصعود أو تكرار النتيجة واللجوء لضربات ترجيح.

ويحل الزمالك ضيفاً على ملعب سوسة بعد غياب 4 أعوام ولكن ذكرياته على هذا الملعب سلبية فسبق أن خسر بنتيجة 0-2 في أكتوبر 1999 في ذهاب نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي وهو ما كان سببًا في خروجه من البطولة كما خسر بنتيجة 1-2 في سبتمبر 2005 بدور المجموعات لدوري الأبطال بخلاف خسارته بنتيجة 1-5 في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية نسخة 2015 وبالتحديد يوم 27 سبتمبر من ذلك العام.

الزمالك يتحدى

يخوض الزمالك اللقاء وسط ظروف متناقضة بين التحديات الخاصة بالتأهل ومرحلة حسم الموسم الحالي وبين أنباء رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الحالي للفريق، الذي ارتبط اسمه بأكثر من نادٍ في السعودية وقطر لتولي قيادته.

ويبحث الزمالك عن نتيجة إيجابية تؤمن تأهله لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ مشاركاته بهذه البطولة، كما يبحث الفريق الأبيض عن الخروج بشباك نظيفة ومحاولة هز شباك النجم وهو ما أكده السويسري كريستيان جروس، الذي أشار إلى صعوبة مهمة الفريق الأبيض خاصة أن النجم الساحلي فريق قوي على أرضه.

لم تهتز شباك الزمالك في آخر 6 مباريات بالكونفدرالية ولم يخسر الفريق في آخر 3 زيارات خارج مصر بالبطولة وعاد بشباك نظيفة بعدما فرض التعادل السلبي على حسنية أغادير المغربي في ربع النهائي ونصر حسين داي الجزائري وفاز على بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدف نظيف بدور المجموعات.

ويرى طارق يحيى، المدرب العام الأسبق للزمالك، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن الفريق مطالب بأداء دفاعي مميز وغلق المساحات أمام النجم الساحلي وتعطيل إرسال الكرات العرضية.

وأضاف: ”الزمالك يواجه فريقاً قوياً له جماهير متحمسة وملعب سوسة تحديداً صعب على الفرق المصرية، أعتقد أن الزمالك بحاجة إلى تغيير طريقة اللعب إلى ثلاثي في الخط الخلفي لمواجهة الكرات العرضية وغلق منطقة الوسط بأكثر من لاعب ارتكاز“.

ولا يميل جروس لتغيير طريقة لعبه الثابتة 4-2-3-1 كما أن ملامح تشكيلته تبدو بلا تغيير سوى بالغيابات التي يشهدها الفريق الذي يفتقد أبرز نجومه التونسي فرجاني ساسي بسبب الإصابة بجانب حازم إمام والمغربي خالد بوطيب لنفس السبب.

يعتمد المدرب السويسري على حارسه المتألق محمود عبدالرحيم جنش وأمامه الرباعي محمود علاء ومحمود حمدي الونش والتونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة في خط الدفاع مع ثنائي الارتكاز طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد المنعم كهربا أو المغربي حميد أحداد بينما يقود الهجوم عمر السعيد.

النجم الساحلي يحشد أسلحته

يدرك النجم الساحلي جيداً أهمية الفوز على الزمالك وتعويض الهزيمة في لقاء الذهاب للتأهل لنهائي البطولة وهو ما ذكره الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للفريق التونسي قبل اللقاء مشيداً بالفريق المصري، ولكنه شدد على طموح فريقه في الفوز والصعود.

وتوج النجم الساحلي بلقب البطولة العربية ويبحث عن التأهل لنهائي الكونفدرالية في موسم ممتاز لأبناء سوسة في البطولات الخارجية، ويفتقد الفريق إلى خدمات الجزائري كريم عريبي للإيقاف، كما تلقى الفريق ضربة قوية بعد إصابة أمين بن عمر بقطع في الرباط الصليبي بخلاف عدم جاهزية عمار الجمل بالصورة الكاملة.

ويعتمد جروس على نفس تشكيلته في لقاء الذهاب غالبًا عدا دخول مالك بعيو لتعويض بن عمر، ويضم التشكيل المتوقع للنجم الحارس مكرم البديري وأمامه ثلاثي الدفاع عمر كوناتي وصدام بن عزيزة وزياد بو غطاس وفي الجبهة اليمنى وجدي كشريدة وفي الجبهة اليسري ماهر الحناشي وفي الارتكاز بخط الوسط مالك بعيو وكريم العواضي وأمامهما صانع اللعب ياسين الشيخاوي.

ويقود هجوم الفريق التونسي حازم الحاج حسن وأمامه إيهاب المساكني الذي يعد أبرز الأوراق الهجومية في خطة لومير بجانب الشيخاوي.

نهضة بركان ضد الصفاقسي

يبقى الصدام بين بركان والصفاقسي صعبًا بعد تأمين الفريق التونسي للفوز بثنائية دون رد ذهابًا وهو ما يجعل مهمة أبناء المغرب صعبة للغاية.

وأكد منير الجعواني، مدرب نهضة بركان، أن فريقه قادر على التعويض في المغرب وتحقيق نتيجة كبيرة ولكن المدرب الهولندي رود كرول المدير الفني للصفاقسي كان واقعياً وأكد أن الفريق سيلعب المباراة وكأنه خاسر ذهاباً ويحترم نهضة بركان وقوته وسط أرضه وجماهيره.