النجم الساحلي يعلن طبيعة إصابة محمد أمين بن عمر ومدة غيابه

سيغيب محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي، لفترة طويلة عن الملاعب، ولن يكون بوسعه المشاركة مع منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية الصيف المقبل بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

وقال النجم الساحلي في بيان إن الفحوص الطبية كشفت إصابة لاعب الوسط الدولي بن عمر بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليغيب عن الملاعب فترة طويلة قد تصل إلى ستة أشهر.

وأصيب بن عمر (27 عامًا) خلال الهزيمة 1-صفر أمام الزمالك المصري في ذهاب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي يوم الأحد الماضي.

ولن يلعب بن عمر مع النجم الساحلي حتى نهاية الموسم الجاري، كما سيغيب عن كأس الأمم التي تنطلق في مصر في يونيو حزيران المقبل.