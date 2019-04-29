لومير مدرب النجم الساحلي يحذر نادي الزمالك من ”وجه مختلف“ في تونس

قال روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي، إن منافسه الزمالك سيرى ”وجهًا مختلفًا“ في تونس في إياب الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الأفريقي بعد الخسارة 1-صفر في مصر، أمس الأحد.

واكتفى الزمالك بالفوز بهدف واحد على أرضه سجله محمود عبد المنعهم (كهربا) في الشوط الأول واتفق الفريقان على أن النتيجة ليست حاسمة.

وقال لومير، الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس أوروبا 2000، للصحفيين بعد المباراة في استاد برج العرب: ”التأخر بهدف واحد نتيجة يمكن تعويضها في ظل إقامة مباراة الإياب في سوسة ووسط جماهيرنا (يوم الأحد). سنخوض اللقاء بوجه آخر“.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين في تونس بفوز كبير للنجم الساحلي 5-1 في نفس الدور بنفس البطولة عام 2015.

وأضاف المدرب الفرنسي: ”بالطبع نتيجة الذهاب لم تحسم التأهل والفرص تظل متكافئة. خضنا مباراة صعبة وقوية فنيًّا“.

وقال نظيره السويسري كريستيان جروس، الذي منح لاعبيه راحة اليوم الاثنين، قبل الاستعداد للسفر لتونس، إنه يشعر بالرضا عن أداء الزمالك خاصة في الشوط الأول.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع الزمالك على الإنترنت: ”هناك مواجهة قوية تنتظرنا في تونس يجب التحضير لها جيدًا وسنقاتل للصعود للنهائي“.

وسيلتقي الفائز مع الصفاقسي التونسي أو نهضة بركان على لقب البطولة. وفاز الصفاقسي 2-صفر على ضيفه المغربي في ذهاب قبل النهائي.