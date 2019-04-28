تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب الأوروبية والعربية والأفريقية عدة لقاءات مهمة في إطار الدوريات المحلية والمسابقات القارية نستعرض أبرزها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على بيرنلي 1-0 برسم الجولة 36 ليرفع رصيده إلى 92 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.

وفشلت الأندية المتنافسة على المركز الرابع في تحقيق الفوز حيث خسر أرسنال أمام ليستر سيتي 3-0 ليبقى في المركز الخامس برصيد 66 نقطة وتعادل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد ليبقى رابعا برصيد 68 نقطة مقابل 65 لمانشستر يونايتد الذي بقي في المركز السادس.

الدوري الإسباني

خسر ريال مدريد أمام رايو فاليكانو 1-0 ليبقى في المركز الثالث خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد بفارق 18 و9 نقاط، بينما حافظ رايو فاليكانو على بعض الأمل في البقاء حيث صعد للمركز 19 بـ31 نقطة بفارق 6 نقط عن مراكز الخلاص.

وظل الصراع على المركز الرابع دون تغيير حيث خسر خيتافي أمام ريال سوسيداد 2-1 وظل في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة أمام إشبيلية الذي خسر 1-0 أمام جيرونا.

وخسر فالنسيا بملعبه أمام إيبار 1-0 ليبقى سادسا بفارق 3 نقط عن المركز الرابع وضيع فرصة التساوي في النقط مع الثنائي خيتافي وإشبيلية.

وفي صراع البقاء تعادل فياريال 1-1 أمام هويسكا الذي تعقدت وضعيته وتراجع للمركز 20 والأخير وقبل الأخير بفارق 7 نقط عن مراكز الخلاص، فيما ظل فياريال في المركز 14 بفارق 5 نقط عن مراكز النزول.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

وضع النادي الصفاقسي التونسي قدما في النهائي بعد فوزه ذهابا في نصف النهائي على نهضة بركان المغربي 2-0 .

وانتهى لقاء القمة بين الزمالك والنجم الساحلي بفوز الفريق المصري 1-0 ليتأجل الحسم للقاء الإياب.

الدوري الألماني

ضيع بايرن ميونخ فرصة تعميق الفارق عن مطارده بروسيا دورتموند ل4 نقط وتعادل مع نورنبورغ 1-1 لكنه ظل في الصدارة بفارق نقطتين فقط.

وفاز فولفسبورغ على هوفينهايم 4-1 ليحرمه من فرصة التنافس بقوة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإيطالي

فقد ميلان المركز الرابع بعد خسارته أمام تورينو 2-0 ليتراجع للمركز السابع بينما صعد تورينو للمركز السادس بفارق نقطتين عن روما الرابع.

قرب نابولي صاحب المركز الثاني فريق فروسينوني نحو النزول لدوري الدرجة الثانية بعد هزمه 2-0 برسم الجولة 34، ليبقى في المركز قبل الأخير بفارق 10 نقاط كاملة عن أول مركز للخلاص.

واستعاد لاتسيو توازنه وفاز على سامبدوريا 2-1 ليبقى في الصراع على مقعد مؤهل لدوري الأبطال حيث رفع رصيده إلى 55 نقطة بفارق 3 نقط عن روما الرابع.

وفي بقية النتائج تعادل كييفو فيرونا مع بارما وسبال مع جنوة بنفس النتيجة 1-1 .

الدوري الفرنسي

اقترب ليل من حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا كثاني الدوري الفرنسي وحقق الفوز على نيم 5-0 برسم الجولة 34 ليرفع رصيده ل68 نقطة بفارق 6 نقط عن ليون الثالث و9 عن سانت إيتان الرابع والذي قلص الفارق عن المركز الثالث ل3 نقط بعد فوزه على تولوز 2-0 .

وخسر أولمبيك مارسيليا بملعبه 2-1 أمام نانت لتتقلص حظوظه في التأهل لدوري الأبطال ويبقى في المركز الخامس ومهدد بفقدان المشاركة القارية الموسم القادم.

وفي بقية النتائج فاز نيس على جانجون 3-0 وكان على ديجون 1-0 وتعادل أميان سلبيا أمام ستراسبورغ وأنجيه أمام ستاد ريمس 1-1 .

الدوري المغربي للمحترفين

ضيع الرجاء البيضاوي فرصة تقليص الفارق عن المتصدر الوداد البيضاوي إلى 3 نقط وتعادل سلبيا أمام الفتح الرباطي برسم الجولة 29 .

وظل الرجاء في المركز الثاني بفارق 5 نقط عن الصدارة لكنه لعب لقاء أكثر.

وفاز اتحاد طنجة على يوسفية برشيد 1-0 لينفرد بالمركز الثالث.