كهربا يقود نادي الزمالك لتخطي النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

أحرز محمود عبدالمنعم ”كهربا“ هدفًا في الشوط الأول ليقود الزمالك المصري للفوز 1-0 على ضيفه النجم الساحلي التونسي في ذهاب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

واستخلص عمر السعيد الكرة من أحد مدافعي النجم الساحلي عند حافة منطقة الجزاء من الناحية اليمنى لمرمى الضيوف ومررها إلى كهربا الذي استقبلها جيداً وسدد الكرة مباشرة في الشباك في الدقيقة 37.

ويحتاج الزمالك للتعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة الأحد المقبل، في تونس لبلوغ المباراة النهائية.

هدف ⚽️ محمود كهربا يفتتح التسجيل للفارس الأبيض ???? الزمالك 1 النجم الساحلي 0#CAFCC pic.twitter.com/jBj1rfhNzT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٨ أبريل ٢٠١٩

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مواجهة الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي.

وانتهت مباراة الذهاب في تونس بفوز الصفاقسي 2-0 في وقت سابق اليوم.