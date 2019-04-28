كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والنجم الساحلي.. ونهضة بركان ضد الصفاقسي في الكونفدرالية الأفريقية

يتابع عشاق الكرة الأفريقية والعربية مواجهتين من العيار الثقيل في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد.

يستضيف فريق الصفاقسي التونسي نظيره نهضة بركان المغربي، بينما يخرج فريق النجم الساحلي التونسي لمواجهة الزمالك المصري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراتي جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة كأس الكونفدرالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الصفاقسي التونسي وضيفه نهضة بركان المغربي في الساعة 17:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت المغرب وتونس، 18:00 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ”الطيب المهيري“ في مدينة صفاقس التونسية، وتذاع المواجهة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلقين نوفل باشي وجواد بده كما تذاع عبر قناة التونسية الوطنية الأرضية.

وتقام مباراة الزمالك وضيفه النجم الساحلي في الساعة 20:00 مساء اليوم بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلقين عصام الشوالي وعلي محمد علي بجانب القناة الثانية المصرية الأرضية.

ماذا يقول التاريخ؟

يلتقي الصفاقسي لأول مرة في تاريخه نظيره نهضة بركان في مواجهة لن تكون سهلة خاصة أن الفريق المغربي لم يعرف الخسارة سوى مرة واحدة في 12 مباراة على مستوى النسخة الحالية كما صعد لربع نهائي النسخة الماضية بعد مشاركة ضعيفة في نسخة 2015.

ويملك الصفاقسي تاريخًا طويلاً فهو الأكثر تتويجًا بالكونفدرالية بين فرق القارة السمراء برصيد 3 مرات أعوام 2007 و2008 و2013 وهو ثاني أكثر فريق شارك بالبطولة برصيد 9 مرات للظهور، وحصل على الوصافة عام 2010.

وعلى الجانب الآخر، لعب الزمالك ضد النجم الساحلي من قبل 6 مرات فاز الفريق التونسي 3 مرات وخسر مرتين وتعادلا مرة ولم يفز النجم الساحلي على أرض مصر.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 1999 وخرج الزمالك بعد خسارته في تونس بنتيجة 2-0 وفوزه في مصر 3-1 كما لعبا في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2005 وتعادلا في مصر 1-1 وخسر الزمالك في تونس بنتيجة 2-1 ثم كان الصدام الأخير عام 2015 حين خسر الزمالك في تونس بنتيجة 5-1 وفاز في مصر 3-0

الزمالك وغياب ساسي

يبحث الزمالك عن نتيجة طيبة ضد النجم الساحلي قبل الذهاب إلى تونس متسلحًا بالدعم الجماهيري بعد الموافقة على حضور 30 ألف مشجع في ملعب برج العرب.

ورغم التراجع الواضح في نتائج الزمالك مع إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط إلا أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق المصري ظهر في حالة تفاؤل كبيرة قبل اللقاء مؤكدًا أن ساسي لاعب كبير، ولكن يجب أن يتعامل الفريق مع الواقع، وأشاد بنظيره الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي.

وتبقى خيارات الزمالك واضحة في خطة المدرب جروس الثابتة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى محمود جنش وأمامه الرباعي محمود الونش ومحمود علاء والتونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد زيزو للوسط وعمر السعيد للهجوم.

وأكد أحمد عبدالحليم، مدير الكرة الأسبق بنادي الزمالك، لـ“إرم نيوز“، أن الفريق الأبيض بحاجة في مباراة النجم لإيجاد حلول للوصول للمرمى بشكل سريع خاصة أن الزمالك لديه أسلحة هجومية ولكنه يفتقد صانع الألعاب الذي يمنح الفريق الاستحواذ.

وأضاف: ”الزمالك بحاجة إلى الاستفادة من الكرات العرضية ومنح الفرصة للأطراف لإحداث الخطورة على مرمى المنافسين بدلاً من الاعتماد على العمق فقط“.

النجم الساحلي وأفكار لومير

يتسلح النجم الساحلي بخبرات لاعبيه وأفكار مدربه الفرنسي العجوز روجيه لومير الذي أعاد بريق أبناء سوسة بحصد لقب كأس زايد على حساب الهلال السعودي والوصول لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد النجم الساحلي خدمات الجزائري كريم العريبي للإيقاف والحارس وليد كريدان للإصابة ولكن المدرب لومير أكد قبل المباراة أنه سيحاول تعويض هذه الغيابات رغم تأثيرها الكبير.

ويعتمد لومير على تشكيلة تضم حارس المرمى مكرم البديري وأمامه الرباعي عمر كوناتي وصدام بن عزيزة وزياد بوغطاس ووجدي كشريدة في خط الدفاع بجانب أمين بن عمر وكريم العواضي وماهر الحناسي ومرتضى بن وناس وصانع اللعب ياسين الشيخاوي وفي الهجوم إيهاب المساكني.

نهضة بركان ضد الصفاقسي

يبدو لقاء الصفاقسي ضد نهضة بركان صعبًا على الفريقين فالنادي التونسي بقيادة مدربه الهولندي رود كرول يعتمد على حماس جماهيره بجانب بعض لاعبيه المميزين الذين خطفوا الأضواء في البطولة خاصة المهاجم فراس شواط وعلاء المرزوقي والنيجيري كينجسلي سوكاري بجانب مانوتشو.

ويعتمد المدرب منير الجعواني، المدير الفني للفريق المغربي، على جماعية لاعبيه لتعويض غياب آلان تراوري ومحمد عزيز والقائد عبد الصمد المباركي الذي تبدو فرص مشاركته ضعيفة بجانب القناص الموهوب التوغولي لابا كودجو.