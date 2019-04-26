موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يمر النجم الساحلي التونسي بفترة رائعة مؤخرًا وسيستغل معنوياته المرتفعة لتحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك في ذهاب الدور نصف النهائي بكأس الاتحاد الأفريقي، بعد غد الأحد، في مصر، رغم غياب المهاجم المؤثر كريم العريبي عن المباراتين للإيقاف.

وأحرز النجم الساحلي لقب كأس العرب للأندية الأبطال على حساب الهلال السعودي، وبعد أيام قليلة تفوق على الهلال السوداني؛ ليبلغ نصف نهائي البطولة الأفريقية في وقت سابق هذا الشهر.

وقال كريم العواضي لاعب وسط النجم الساحلي للصحفيين: ”خلقت الانتصارات السابقة أجواء رائعة في الفريق، ونعوّل على الروح المعنوية المرتفعة للعودة بنتيجة إيجابية (من مصر)“.

وأضاف ”طوينا صفحة المواجهتين ضد الهلال السعودي والهلال السوداني، ووجهنا تركيزنا للمباراة الصعبة أمام الزمالك“.

وفي المقابل تأثر الزمالك نفسيًا بعد أن فقد صدارة الدوري المصري الممتاز بخسارته 0/1 من بيراميدز يوم الثلاثاء الماضي.

ويفقد النجم الساحلي، الذي يقوده المدرب الفرنسي المخضرم روجيه لومير، أبرز أسلحته الهجومية وهو العريبي، الذي هزّ الشباك أمام الهلال في آخر مباراتين، بعد تعرضه لطرد مباشر أمام الفريق السوداني، كما تحوم شكوك حول مشاركة المدافع عمار الجمل، ولاعب الوسط محمد أمين بن عمر في مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

لكن في الوقت نفسه يفقد الزمالك جهود أبرز لاعبيه صانع اللعب التونسي البارز فرجاني ساسي، الذي يغيب لفترة طويلة بعد إصابته أمام حسنية أغادير المغربي في إياب دور الـ8.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك ونجم يوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكةbeIN SPORTS.