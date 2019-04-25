خيتافي ضد ريال مدريد.. الأهلي والمصري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف خيتافي فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني، بينما سيتلقي أتلانتا مع فيورنتينا في قبل نهائي كأس إيطاليا، مع مباريات في الدوري المصري.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس الـ 25 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

قبل نهائي كأس إيطاليا:

أتلانتا VS فيورنتينا، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4 .

الدوري الإسباني:

اشبيلية VS رايو فايكانو، الساعة الـ20:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1

خيتافي VS ريال مدريد، الساعة الـ22:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري المصري:

وادي دجلة VS الإسماعيلي، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.

الأهلي VS المصري، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة و On Sport HD.

الدوري الأردني:

الجزيرة VS الصريح، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

البقعة VS شباب الأردن، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

قبل نهائي كأس الجزائر:

شبيبة بجاية VS وفاق سطيف، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الثالثة.