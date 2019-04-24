تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب الأوروبية والعربية عدة لقاءات برسم الدوريات والكؤوس المحلية أبرزها في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا والإمارات والمغرب نستعرض أبرز نتائجها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في الديربي على مانشستر يونايتد 2-0 في لقاء مؤجل ليرفع رصيده للنقطة 89 في الصدارة بفارق نقطة عن ليفربول.

وظل مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وفشل آرسنال في الصعود للمركز الرابع بعد خسارته أمام ولفرهامبتون 1-3 في لقاء مؤجل عن الجولة 31 ليبقى في المركز الخامس برصيد 66 نقطة بفارق نقطة عن المركز الرابع.

الدوري الإسباني

أجل أتلتيكو مدريد تتويجًا مبكرا لبرشلونة بلقب الليغا بعد فوزه على فالنسيا 3-2 في لقاء قوي ليعيد الفارق ل9 نقط قبل 4 جولات من النهاية.

وأصبح برشلونة في حاجة للفوز على ليفانتي لضمان تتويجه باللقب.

وخطف سيلتا فيغو التعادل أمام إسبانيول برشلونة 1-1 في صراعه من أجل البقاء حيث يبتعد بنقطتين عن منطقة النزول بينما ضيع إسبانيول فرصة الإقتراب من مركز أوروبي الذي تمكن أتليتك بلباو من الانقضاض عليه بعد الفوز على ليغانيس 1-0 ليصعد للمركز السابع.

وفاز ليفانتي على ريال بتيس 4-0 ليخرج من مراكز النزول ويصعد للمركز 14 بـ37 نقطة.

كأس ألمانيا

بلغ بايرن ميونخ نهائي كأس ألمانيا بعد فوزه 3-2 على فيردر بريمن في نصف النهائي ليواجه لايبزيغ الذي تأهل على حساب هامبورغ أمس الثلاثاء.

كأس إيطاليا

بلغ لاتسيو نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه في لقاء الإياب 1-0 على ميلان بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وينتظر لاتسيو المتأهل من لقاء أتلانتا وفيورنتينا حيث انتهى لقاء الذهاب 3-3.

دوري كأس الخليج العربي الإماراتي

صعد شباب أهلي دبي للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوزه الكبير على الإمارات 5-1 في الجولة 22، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في انتظار نتائج باقي الجولة.

وأزم شباب أهلي دبي وضعية الإمارات الذي ظل مهددا بالنزول حيث يحتل المركز 12.

وتعادل الظفرة مع النصر 1-1 في لقاء يهم وسط الترتيب حيث يحتلان المركزين الثامن والتاسع بنفس الرصيد 28 نقطة.

الدوري المغربي للمحترفين

قلص الرجاء البيضاوي الفارق عن جاره وغريمه التقليدي الوداد البيضاوي المتصدر إلى 6 نقط بعد فوزه على حسنية أغادير 2-1 في لقاء مؤجل عن الجولة 17 .

وأصبح الرجاء قريبا من ضمان مركز ثاني مؤهل لدوري أبطال إفريقيا حيث رفع الفارق عن المركز الثالث إلى 11 نقطة.

وفاز نهضة بركان على يوسفية برشيد 2-0 في لقاء مؤجل عن الجولة 24 ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ويصعد للمركز السابع فيما ظل برشيد خامسا برصيد 35 نقطة.

كأس الجزائر

بلغ فريق شباب رياضي بلوزداد نهائي كأس الجزائر بعد فوزه في لقاء الإياب على النادي الرياضي القسطنطيني 2-0 بعد التمديد لوقتين إضافيين وكان لقاء الذهاب قد انتهى لفائدة النادي القسطنطيني 1-0 .

وينتظر شباب رياضي بلوزداد الفائز من لقاء شبيبة بجاية الفائز ذهابا على وفاق رياضي لسطيف 2-1 ويلعب في ميدانه لقاء الإياب.