النجم الساحلي يهزم الهلال السوداني ويلاقي الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

تأهل النجم الساحلي التونسي لنصف نهائي الكونفدرالية، بعد فوزه على الهلال السوداني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين بمصر على ملعب السويس.

وسجل أول أهداف المباراة وليد بخيت للهلال في الدقيقة 30، قبل أن يُسجل كريم العريبي هدف التعادل للنجم في الدقيقة 36، حتى حسم كشريدة اللقاء في الدقيقة 81.

وشهد اللقاء إهدار النجم ركلة جزاء في الدقيقة 34، عن طريق ياسين الشيخاوي.

وفي نهاية الشوط، تعرض كريم العريبي صاحب هدف النجم للطرد، بعد الاعتداء على لاعب الهلال، ليغيب بشكل رسمي عن مواجهتي الزمالك في نصف النهائي، بسبب حصوله على الطرد المباشر.

وبهذه النتيجة يصطدم النجم الساحلي بالزمالك، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم 28 من الشهر الجاري.