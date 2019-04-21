تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

أعطت نتائج اليوم الأحد تتويج فريق جديد من البطولات الخمسة الكبرى وهذه المرة في فرنسا حيث ضمن باريس سان جيرمان اللقب قبل أن يلعب لقاءه أمام موناكو، فيما مازالت الدوريات العربية والأوروبية تعيش مراحلها الحاسمة.

ونستعرض أبرز نتائج اليوم الأحد في التقرير التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على كارديف سيتي 2-0 ضمن لقاءات الجولة 35، لكنه لعب لقاء أكثر من مانشستر سيتي الثاني بفارق نقطتين.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة مذلة أمام إيفرتون 4-0 لكنه استفاد من خسارة توتنهام أمام مانشستر سيتي 1-0 وآرسنال في ملعبه أمام كريستال بلاس 3-2 ليبقى في الصراع حول المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بـ67 نقطة ويأتي أرسنال وتشيلسي في المركزين الرابع والخامس بفارق الأهداف بنفس الرصيد 66 نقطة ثم مانشستر يونايتد سادسا بـ64 نقطة.

الدوري الإسباني

استعاد ريال مدريد توازنه مجددا وحقق الفوز على أتلتك بلباو 3-0 بفضل هدافه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل هاتريك.

وظل ريال مدريد في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني و13 عن المتصدر برشلونة.

واستعاد خيتافي المركز الرابع بفوز كبير على إشبيلية 3-0 ليحافظ على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا حيث يملك فارق نقطتين عن منافسه إشبيلية المنهزم في اللقاء وفالنسيا الفائز على ريال بتيس 2-1 والذي دخل صراع المركز الرابع بقوة.

وابتعد فياريال بـ4 نقاط عن مراكز النزول بعد فوز صعب أمام ليغانيس 2-1 ليرتقي للمركز 14 برصيد 36 نقطة.

الدوري الألماني

قلّص بروسيا دورتموند الفارق عن المتصدر بايرن ميونخ لنقطة بعد فوزه الكبير على فرايبورغ 4-0 ليبقي الصراع على اللقب قبل 4 جولات من نهاية الدوري الألماني.

وعن نفس الجولة تعادل هيرتا بريلين سلبيا أمام هانزفر 96 .

الدوري الفرنسي

توج باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثامنة في مسيرته والسادسة في المواسم السبع الأخيرة قبل لقاءه أمام موناكو بعد تعثر مطارده المباشر ليل بالتعادل السلبي أمام تولوز.

واحتفل باريس سان جرمان بلقبه أمام أنصاره بالفوز على موناكو 3-1 .

واستعاد سانت إيتيان المركز الرابع من مارسيليا بعد فوزه على ستاد ريمس 2-0 وقلص الفارق عن المركز الثالث إلى 3 نقاط.

كما فاز نانت على أميان 3-2.

الدوري المغربي

انتهت قمة الجولة 25 من الدوري المغربي للمحترفين بين الجارين الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي بالتعادل 2-2 ليبقى الوداد في الصدارة بـ53 نقطة والرجاء ثانيا بفارق 9 نقاط ولقاء مؤجل.

وعن نفس الجولة فاز أولمبيك أسفي على الجيش الملكي 1-0 وتعادل اتحاد طنجة سلبيا أمام نهضة بركان ليبتعد عن صراع المركز الثاني رفقة حسنية أغادير الذي انهزم أمام الفتح الرباطي 2-0.

الدوري التونسي

عزز فريق الترجي صدارته لترتيب فرق الدوري التونسي بعد عودته بالفوز 1-0 أمام الاتحاد المنستيري برسم الجولة 20 ليبقي على فارق 9 نقاط عن مطارده النادي الصفاقسي الفائز على الملعب القابسي 3-1 .

وتعادل نادي حمام الأنف أمام نجو المثلوي 1-1 ليبقى الفريقان في صراع حول البقاء كما فاز الملعب التونسي على مستقبل قابس 3-1 ليبقيه في مؤخرة الترتيب.

الدوري الجزائري

حافظ اتحاد العاصمة على الصدارة بعد عودته بالتعادل أمام وفاق سطيف 1-1 برسم لقاءات الجولة 26 حيث رفع رصيده إلى 46 نقطة لكنه فشل في الفوز للقاء الخامس على التوالي.

وأصبح المتصدر مهددا من طرف شبيبة القابائل الثاني الذي فاز على مولودية وهران 4-2 وقلص الفارق إلى 3 نقاط ونادي باردو الثالث الفائز على شبيبة الساورة 2-0 بـ42 نقطة لكنه لعب لقاء أقل.

وفي باقي النتائج فاز أولمبي المدية على النادي القسطنطيني 1-0 وشباب الرياضي بلوزداد على نصر حسين داي 2-0 وجمعية عين مليلة على مولودية بجاية 2-1 واتحاد بلعباس على دفاع تاجنانت 1-0.

وتعادل مولودية الجزائر سلبيا أمام شباب أهلي بوعريريج.