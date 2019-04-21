الوداد يحافظ على فارق الصدارة بتعادله مع الرجاء في قمة الدوري المغربي (فيديو)

تعادل نادي الوداد البيضاوي متصدر دوري المحترفين المغربي لكرة القدم 2-2 مع ملاحقه المباشر، وضيفه، ومنافسه التقليدي، الرجاء البيضاوي في الاستاد الكبير في مراكش بقمة الدار البيضاء رقم 126، اليوم الأحد.

واحتفظ الوداد بالصدارة برصيد 53 نقطة من 25 مباراة متقدمًا بفارق 9 نقاط عن الرجاء البيضاوي الذي خاض مباراة أقل.

وكان يمكن للرجاء، الذي احتفظ بتفوقه التاريخي بواقع 37 انتصارًا مقابل 29 للوداد، و 60 تعادلًا، افتتاح التسجيل بعد 8 دقائق من البداية من وضع انفراد لزكريا حدراف الذي أرسل تسديدة بجوار المرمى.

ومنح وليد الكرتي التقدم للوداد في الدقيقة 13 بعدما تسلم تمريرة طويلة من عبد اللطيف نصير على صدره وسدد في الشباك.

وأدرك الرجاء التعادل في الدقيقة 21 بعد خطأ من الحارس أحمد رضا التاكناوتي، ثم خطأ أكبر من صلاح الدين السعيدي استغله سفيان رحيمي ليضع الكرة في المرمى.

وعوّض السعيدي خطأه بإعادة الوداد إلى المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس إثر ركلة ركنية من عرضية بديع أوك.

وسيطر الرجاء على بداية الشوط الثاني إلى أن تمكن البديل محسن ياجور من إدراك التعادل في الدقيقة 72 بتسديدة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء.

واستمر ضغط الرجاء، حيث أهدر أنس جبرون فرصة التقدم لأول مرة بعدها بأربع دقائق إثر تمريرة من ياجور، بينما انتفض الوداد في الدقائق الأخيرة لحسم الفوز، لكن النتيجة لم تتغير.