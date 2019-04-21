أهداف مباراة الرجاء والوداد.. 2-2 (فيديو)

تقدم وليد الكرتي لاعب نادي الوداد بهدف في شباك الرجاء خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”مراكش“، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري المغربي.

وأحرز الكرتي هدفه في الدقيقة 13 من انفراد بمرمى الرجاء.

وتعادل سفيان رحيمي في الدقيقة 21 من كرة مشابهة، قبل أن يتقدم الرجاء مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 71 تعادل محسن ياجور للرجاء من تسديدة صاروخية.

وتقام مباراة الوداد والرجاء بملعب ”مراكش“؛ نظرًا لإغلاق ملعب ”محمد الخامس“ بمدينة ”الدار البيضاء“؛ بسبب الإصلاحات الجارية هناك.

ويتصدر الوداد جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق 9 نقاط على الرجاء صاحب الوصافة، علمًا بأن الرجاء بطل النسخة الأخيرة من مسابقتي كأس الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي، يمتلك مباراة مؤجلة.