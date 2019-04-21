الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الرجاء والوداد اليوم في قمة الدوري المغربي

يتابع عشاق الكرة المغربية لقاء الديربي المثير بين الوداد والرجاء في صدام عملاقي مدينة الدار البيضاء وقمة بطولة الدوري المغربي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 25 للدوري.

وبخلاف الأجواء المثيرة المعروفة عن ديربي الدار البيضاء، فإن المباراة ستكون مشتعلة في ظل صراعات القمة والتتويج بين الفريقين الكبيرين على اللقب المحلي الذي حصده من قبل الوداد 19 مرة، آخرها موسم 2016 – 2017 والرجاء الرياضي 11 مرة آخرها موسم 2012 – 2013.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح ديربي الرجاء والوداد في قمة الدوري المغربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 16:00 عصر اليوم الأحد بتوقيت المغرب، الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ25 للدوري المغربي على ملعب مراكش.

وتذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية بصافرة الحكم رضوان جيد.

ترتيب الفريقين

يحتل الوداد البيضاوي الصدارة برصيد 52 نقطة من 24 مباراة وحقق الفريق 16 فوزاً وتعادل 4 مرات وخسر 4 مرات أيضاً بقيادة المدير الفني التونسي فوزي البنزرتي، وسجل الوداد 42 هدفاً واستقبل 18 هدفاً، ويعتمد الوداد على هدافه بالدوري، النيجيري مايكل باباتوندي برصيد 6 أهداف.

وفي المقابل، يحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 23 مباراة وحقق الفريق 12 انتصاراً وتعادل 7 مرات وتلقى 4 هزائم وسجل 44 هدفاً واستقبل 26 هدفاً.. ويعد محسن ياجور هداف الرجاء بالدوري برصيد 14 هدفاً.

وفاز الوداد في لقاء الدور الأول بهدف نظيف للاعب إسماعيل الحداد.

الرجاء وصحوة كارتيرون

يجد الرجاء نفسه أمام الفوز ولا مفر منه في الديربي من أجل تضييق الخناق على الوداد، خاصة أن الرجاء لعب مباراة أقل وبالتالي مع الفوز على الوداد وحسم اللقاء المؤجل يستطيع تقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط.

ويعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للرجاء، على التطور الإيجابي لفريقه في الفترة الأخيرة والدفعة القوية بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي وحقق الفريق 5 انتصارات متتالية بالدوري.

ويستعيد الرجاء خدمات مدافعه بدر بانون بعد التعافي من الإصابة مع عودة عمر بوطيب من الإيقاف ويغيب فقط المصاب عبد الإله الحافيظي، ويعتمد الرجاء على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس أنس الزنيتي وأمامه الرباعي بدر بانون اللاعب المميز في خط الدفاع وبجواره الدولي الليبي سند الورفلي ويظهر في الجانب الأيمن عمر بوطيب أحد مفاتيح اللعب الرجاوية وسجل 3 أهداف وصنع مثلها والجانب الأيسر الكاميروني فابريس ناجاه.

وفي خط الوسط يظهر دور المخضرم عبدالرحيم الشاكير صاحب الـ32 عاماً مع الثنائي الصاعد زكريا الوردي وأيوب نناح أحد اللاعبين الموهوبين الذي سجل 4 أهداف هذا الموسم، بينما يبقى الرهان في الهجوم على المخضرم محسن ياجور أو سفيان رحيمي كرأس حربة صريح مع الثنائي محمود بنحليب اللاعب السريع والمميز واللاعب الموهوب زكريا حدراف الذي صنع 7 أهداف وسجل 6 أهداف.

الوداد وتعزيز الصدارة

يسعى الوداد مع مدربه فوزي البنزرتي لتعزيز الصدارة وتأكيد تمسكه بالقمة، خاصة أن الفريق يعاني تذبذبًا في النتائج أخيراً، وخسر أمام حسنية أغادير أخيراً ويأمل أن يعبر الديربي قبل موقعة صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وتبدو مشاركة الثنائي الموهوب إسماعيل الحداد ومحمد أوناجم محل شك كبير للإصابة، ويعود القائد إبراهيم نقاش والإيفواري الشيخ إبراهيما كمارا بعد نهاية الإيقاف.

ويعتمد فوزي البنزرتي على طريقة 4-3-3 بالحارس رضا تكناوتي وأمامه الرباعي أشرف داري والإيفواري كمارا والظهير الأيمن عبد اللطيف نصير والظهير الأيسر محمد نهيري أحد نجوم الموسم الذي سجل 10 أهداف وصنع 3 أهداف.

ويراهن البنزرتي على ثلاثي الوسط المخضرم صلاح الدين السعيدي وبجواره يحيى جبران والموهوب وليد الكرتي، بينما يقود الهجوم الثلاثي القناص النيجيري مايكل باباتوندي وأيمن الحسوني وزهير المترجي.

وقال المدرب المصري طارق مصطفى، المدير الفني السابق لفريق سريع واد زم المغربي، لـ“إرم نيوز“، إن أجواء لقاء الديربي بين الوداد والرجاء رائعة وتتسم دائماً بالإثارة والندية والجماهيرية الواسعة، موضحاً أن الوداد يبدو مشتتاً بين طموح استعادة اللقب الأفريقي وحسم اللقب المحلي، كما أن الرجاء تحسن مع كارتيرون.

وأضاف: ”المباراة مليئة بصراعات الموهوبين مثل: الكرتي وباباتوندي في الوداد، وغياب أوناجم والحداد ضربة قوية للوداد بينما الرجاء يضم أيضاً بنحليب وحدراف وهما من العناصر المؤثرة والمهمة هجوميًّا“.