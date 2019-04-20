مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت مباريات جولة جديدة من الدوري الإنجليزي بمباراة قمة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير هي الثالثة بينهما في أقل من أسبوعين.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 20 من أبريل، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي VS توتنهام هوتسبير، الساعة الـ14:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

وست هام يونايتد VS ليستر سيتي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

نيوكاسل يونايتد VS ساوثامبتون، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

إيبار VS أتلتيكو مدريد، الساعة الـ17:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

برشلونة VS ريال سوسيداد، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

بارما VS ميلان، الساعة الـ13:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ12:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

يوفنتوس VS فيورنتينا، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

إنتر ميلان VS روما، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ VS فيردر بريمن، الساعة الـ16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD5.

بوروسيا مونشنغلادباخ VS لايبزيغ، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD5.

شالكه VS هوفنهايم، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD5.

الدوري الفرنسي:

غانون VS مرسيليا، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

ستراسبورغ VS مونبلييه، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS MAX 8 FR.

نيم VS بوردو، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS MAX 7 FR.

الدوري السعودي:

الشباب VS الحزم، الساعة الـ18:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:55 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 1.

الفيحاء VS الفيصلي، الساعة الـ20:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:30 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 2.

الدوري المصري:

بتروجيت VS النجوم، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.

الدوري المغربي:

مولودية وجدة VS الدفاع الحسني الجديدي، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية.

يوسفية برشيد VS المغرب التطواني، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الأولى المغربية RTM

سريع واد زم VS شباب الريف الحسيمي ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية.

الدوري التونسي:

الإفريقي VS اتحاد بنقردان، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية التونسية.

شبيبة القيروان VS البنزرتي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية التونسية.